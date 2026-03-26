רשמי: נובאק ג'וקוביץ' פרש מטורניר מונטה קרלו

נובאק ג'וקוביץ' ממשיך להיעדר מסבב הטניס העולמי. אחרי שוויתר על טורניר המאסטרס במיאמי, הסרבי בן ה-38 הודיע כי לא ישתתף גם בטורניר מונטה קרלו היוקרתי, שיוצא לדרך בחודש הבא ומהווה את יריית הפתיחה הרשמית של עונת החימר. מארגני הטורניר אישרו את הידיעה ברשתות החברתיות ופרסמו הודעה קצרה בה נכתב: "נובאק ג'וקוביץ' פרש מהטורניר. אנו שולחים לו את איחולינו ומקווים לראות אותו בחזרה על המגרש בקרוב מאוד".

ההחלטה של שיאן תוארי הגראנד סלאם מגיעה על רקע פציעה בכתף ממנה הוא סובל בחודשים האחרונים. הופעתו האחרונה של הסרבי הייתה מוקדם יותר החודש בטורניר אינדיאן וולס. לאחר שניצח את קמיל מאייצ'זק ואלכסנדר קובאצ'ביץ' בשלוש מערכות, הוא הודח בשמינית הגמר על ידי הבריטי ג'ק דרייפר. לאחר אותו משחק, בו הפסיד בשובר שוויון במערכה המכרעת, הודה ג'וקוביץ' כי נותר ללא אוויר בעקבות ראלי מתיש של 26 חבטות: "היה נהדר לזכות בנקודה ההיא בתחילת המערכה השלישית, אבל פשוט נגמר לי הדלק לחלוטין. זה עלה לי בשבירה לאחר מכן. היה כל כך קרוב, הקהל דחף אותי, אבל עשיתי כמה טעויות מצערות".

נובאק ג'וקוביץ' חוגג עם הקהל (רויטרס)

כעת, נראה שהסרבי מעדיף לתעדף את בריאותו לטווח הארוך ואת ההכנות לטורנירי הגראנד סלאם הגדולים של הקיץ, רולאן גארוס ווימבלדון. העונה, ג'וקוביץ' שיחק רק באליפות אוסטרליה הפתוחה, שם הגיע עד לגמר לאחר שניצח את לורנצו מוסטי ויאקוב מנשיק, וכן רשם ניצחון סנסציוני בחצי הגמר על יאניק סינר. עם זאת, בגמר הוא הפסיד לקרלוס אלקראס. אותו הפסד במלבורן הפך את הספרדי לשחקן הצעיר אי פעם שזוכה בכל ארבעת טורנירי הגראנד סלאם, לעיניו של רפאל נדאל שישב ביציע וצפה ביריבו הוותיק ג'וקוביץ' מסתפק בצלחת המקום השני.

מכיוון שג'וקוביץ' הודח כבר בסיבוב הפתיחה של מונטה קרלו בשנה שעברה על ידי אלחנדרו טאבילו הצ'יליאני, הוא יאבד 10 נקודות דירוג בלבד בעקבות פרישתו. עם זאת, להיעדרות הזו תהיה משמעות ברורה בצמרת הדירוג העולמי: אלכסנדר זברב צפוי לעקוף את הסרבי ולהוריד אותו מהשלישייה הראשונה, כאשר אלקראס וסינר ימשיכו לאייש את שני המקומות הראשונים.

עבור ג'וקוביץ', מדובר בהיעדרות נדירה מהטורניר הביתי שלו. הסרבי, שמחזיק בבית בנסיכות מונקו מאז שנת 2008, זכה בטורניר מונטה קרלו פעמיים בעבר, בשנים 2013 ו-2015. למעשה, הוא לא החמיץ את התחרות מאז 2011 ורשם 18 הופעות ב-19 המהדורות האחרונות. כעת, הוא יצטרך לחפש טורניר הכנה אחר על משטח החימר לקראת אליפות צרפת הפתוחה.

טורניר מונטה קרלו, שייערך בין ה-5 ל-12 באפריל, יחסר לא רק את ג'וקוביץ'. גם שני האמריקאים מהעשירייה הראשונה בעולם, טיילור פריץ המדורג שביעי ובן שלטון המדורג תשיעי, הודיעו כי לא ייקחו חלק בתחרות. מנגד, מי שכן יזכו לשחק על החימר בנסיכות הם הצרפתים גאל מונפיס ומואיז קואמה, שקיבלו כרטיס חופשי למפעל. אליהם יצטרפו גם אלוף העבר סטן ואוורינקה ומתאו ברטיני האיטלקי, שזכו גם הם לכרטיסים חופשיים מהמארגנים.

נובאק ג'וקוביץ' מתאושש על המגרש אחרי מהלך ארוך. (רויטרס)

אלקראס, שמגיע לאחר הדחה מפתיעה בשלב 32 האחרונים במיאמי על ידי סבסטיאן קורדה, יקווה להגן על תוארו במונקו. יחד איתו, גם סינר וזברב צפויים להוביל את רשימת המשתתפים הנוצצת בטורניר. רגע לפני המעבר לחימר, סינר ואלקראס יתמודדו בחצי גמר טורניר מיאמי, כאשר המנצח מביניהם יפגוש בגמר את ארתור פילס או יירי להצ'קה.