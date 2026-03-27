הצעד של שחקני נבחרת איראן נגד ארצות הברית

נבחרת הגברים של איראן חזרה לפעילות היום (שישי), לראשונה מאז המלחמה עם ארצות הברית וישראל, שהובילה להרחבת העימות במזרח התיכון. לצד ההכנות למונדיאל הקרוב, האירועים האחרונים מטילים צל כבד על השתתפותה בטורניר.

במשחק הידידות מול ניגריה, שהתקיים ללא קהל בבלק שבטורקיה, הפסידה איראן 2:1. עם זאת, רגע לפני שריקת הפתיחה נרשמה מחווה יוצאת דופן: השחקנים עלו עם סרטים שחורים על זרועם, ובמהלך ההמנון החזיק כל אחד מהם תיקי בית ספר בצבעים ורוד וסגול עם סרטים.

מחאה וספקות סביב ההשתתפות

לפי גורם בנבחרת שצוטט ברויטרס, מדובר במחאה סמלית בעקבות הרג תלמידות ביום הראשון של הלחימה. על פי חקירה צבאית מתמשכת, ארצות הברית הייתה אחראית לכאורה לפגיעת טיל בבית ספר יסודי באיראן ב-28 בפברואר, אירוע שבו נהרגו לפחות 175 בני אדם, רובם ילדים.

שחקני נבחרת איראן (רויטרס)

לצד המחווה, איראן ממשיכה להתכונן למונדיאל, שם היא אמורה לפגוש את ניו זילנד ב-15 ביוני בלוס אנג'לס, את בלגיה ב-21 ביוני ואת מצרים ב-26 ביוני בסיאטל, כאשר כל המשחקים אמורים להיערך בארצות הברית. הנבחרת הבטיחה את העפלתה לטורניר כבר במרץ 2025, לאחר שסיימה ראשונה בבית המוקדמות שלה. מדובר בהעפלה רביעית ברציפות ושביעית בסך הכול למונדיאל.

עם זאת, ההשתתפות עצמה מוטלת בספק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי לדעתו לא ראוי שאיראן תשתתף בטורניר, ואף הביע חשש לביטחונם. גם שר הספורט האיראני, אחמד דוניאמלי, הטיל ספק ביכולת הנבחרת לקחת חלק, בטענה כי "המשטר האמריקאי חיסל את המנהיג שלנו".

מנגד, נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו טען כי קיבל הבטחות לכך שאיראן תוכל להשתתף, אך זמן קצר לאחר מכן טראמפ חזר בו והטיל ספק בכך בפומבי. ההתאחדות האיראנית מצדה הבהירה כי "אף אחד" לא יכול להדיח את הנבחרת מהמונדיאל וכי ההחלטה אינה תלויה במדינה או גורם יחיד.

אפשרות נוספת שנבחנת היא העברת משחקי איראן מארצות הברית למקסיקו, כאשר ההתאחדות מנהלת מגעים בנושא. עם זאת, פיפ"א הבהירה כי אין כוונה לשנות את לוח המשחקים שנקבע מראש. במקביל, קיימת גם אפשרות תיאורתית שאיראן תחרים את הטורניר או שתודר ממנו מסיבות ביטחוניות, כאשר פיפ"א מחזיקה בסמכות לבצע התאמות, כולל החלפת נבחרת או שינוי מבנה הבית.