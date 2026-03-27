יום שבת, 28.03.2026 שעה 06:46
כדורגל ישראלי

הצעד של שחקני נבחרת איראן נגד ארצות הברית

באקט של תעמולה פוליטית לפני משחק ההכנה מול ניגריה, בו הפסידה 2:1, נבחרת איראן עלתה עם תיקי בית ספר סגולים כמחאה סמלית על הרג התלמידות במלחמה

|
שחקני נבחרת איראן עם היקים (רויטרס)
נבחרת הגברים של איראן חזרה לפעילות היום (שישי), לראשונה מאז המלחמה עם ארצות הברית וישראל, שהובילה להרחבת העימות במזרח התיכון. לצד ההכנות למונדיאל הקרוב, האירועים האחרונים מטילים צל כבד על השתתפותה בטורניר.

במשחק הידידות מול ניגריה, שהתקיים ללא קהל בבלק שבטורקיה, הפסידה איראן 2:1. עם זאת, רגע לפני שריקת הפתיחה נרשמה מחווה יוצאת דופן: השחקנים עלו עם סרטים שחורים על זרועם, ובמהלך ההמנון החזיק כל אחד מהם תיקי בית ספר בצבעים ורוד וסגול עם סרטים.

מחאה וספקות סביב ההשתתפות

לפי גורם בנבחרת שצוטט ברויטרס, מדובר במחאה סמלית בעקבות הרג תלמידות ביום הראשון של הלחימה. על פי חקירה צבאית מתמשכת, ארצות הברית הייתה אחראית לכאורה לפגיעת טיל בבית ספר יסודי באיראן ב-28 בפברואר, אירוע שבו נהרגו לפחות 175 בני אדם, רובם ילדים.

לצד המחווה, איראן ממשיכה להתכונן למונדיאל, שם היא אמורה לפגוש את ניו זילנד ב-15 ביוני בלוס אנג'לס, את בלגיה ב-21 ביוני ואת מצרים ב-26 ביוני בסיאטל, כאשר כל המשחקים אמורים להיערך בארצות הברית. הנבחרת הבטיחה את העפלתה לטורניר כבר במרץ 2025, לאחר שסיימה ראשונה בבית המוקדמות שלה. מדובר בהעפלה רביעית ברציפות ושביעית בסך הכול למונדיאל.

עם זאת, ההשתתפות עצמה מוטלת בספק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי לדעתו לא ראוי שאיראן תשתתף בטורניר, ואף הביע חשש לביטחונם. גם שר הספורט האיראני, אחמד דוניאמלי, הטיל ספק ביכולת הנבחרת לקחת חלק, בטענה כי "המשטר האמריקאי חיסל את המנהיג שלנו".

מנגד, נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו טען כי קיבל הבטחות לכך שאיראן תוכל להשתתף, אך זמן קצר לאחר מכן טראמפ חזר בו והטיל ספק בכך בפומבי. ההתאחדות האיראנית מצדה הבהירה כי "אף אחד" לא יכול להדיח את הנבחרת מהמונדיאל וכי ההחלטה אינה תלויה במדינה או גורם יחיד.

אפשרות נוספת שנבחנת היא העברת משחקי איראן מארצות הברית למקסיקו, כאשר ההתאחדות מנהלת מגעים בנושא. עם זאת, פיפ"א הבהירה כי אין כוונה לשנות את לוח המשחקים שנקבע מראש. במקביל, קיימת גם אפשרות תיאורתית שאיראן תחרים את הטורניר או שתודר ממנו מסיבות ביטחוניות, כאשר פיפ"א מחזיקה בסמכות לבצע התאמות, כולל החלפת נבחרת או שינוי מבנה הבית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */