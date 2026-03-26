סבלנקה וגוף ייפגשו בגמר מיאמי

טורניר המאסטרס במיאמי מגיע לרגעי ההכרעה שלו, והגמר לנשים יספק לנו קרב ענקיות. ארינה סבלנקה, המדורגת ראשונה בעולם, תפגוש את קוקו גוף האמריקאית בקרב על התואר, לאחר ששתיהן רשמו ניצחונות מרשימים בחצי הגמר.

סבלנקה הבטיחה את מקומה בגמר לאחר שגברה על אלנה ריבקינה הקזחית בתוצאה 4:6 ו-3:6. השתיים, שמספקות את היריבות החמה ביותר בסבב הנשים כיום, נפגשו בפעם ה-17 בקריירה והשלישית רק בשנת 2026. לאחר שריבקינה ניצחה בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, סבלנקה נקמה בה בגמר אינדיאן וולס לפני כשבועיים, וכעת ידה שוב הייתה על העליונה בחצי הגמר במיאמי. המאזן הפנימי ביניהן עומד כעת על 7:10 לטובת הבלארוסית, שרושמת עונה אדירה עם מאזן של 22 ניצחונות מול הפסד בודד אחד.

קרולינה מוצ'ובה מביעה אכזבה. (רויטרס)

המשחק עצמו היה בשליטה של המדורגת ראשונה. למרות שריבקינה הצליחה להחזיר שבירה מוקדמת במערכה הראשונה, סבלנקה שברה שוב בדיוק בזמן, במצב של 4:5, כדי להבטיח את המערכה. במערכה השנייה הבלארוסית כבר שלטה ללא עוררין, השיגה שבירה כפולה והציגה משחק הגשה דומיננטי עם שמונה אייסים ו-83 אחוזי הצלחה בהגשה הראשונה. בתקשורת העולמית כבר משווים את היריבות בין סבלנקה לריבקינה לזו של קרלוס אלקראס ויאניק סינר אצל הגברים, במיוחד לאור המשבר שעוברת איגה שוויונטק לאחרונה, שכלל גם פרידה ממאמנה וים פיסט.

כעת, סבלנקה רחוקה ניצחון אחד מהיסטוריה. אם תזכה בתואר, היא תשלים את ה"סאנשיין דאבל" היוקרתי - זכייה בטורנירי אינדיאן וולס ומיאמי באותה השנה. היא תהפוך לאישה החמישית בלבד שעושה זאת, ותצטרף לרשימה אקסקלוסיבית הכוללת את שטפי גראף (1994 ו-1996), קים קלייסטרס (2005), ויקטוריה אזרנקה (2016) ואיגה שוויונטק (2022).

מי שתנסה לעצור אותה היא קוקו גוף, שהעפילה לגמר הראשון שלה לעונת 2026 לאחר ניצחון על קרולינה מוחובה הצ'כית. האמריקאית מגיעה למשחק עם ביטחון רב, במיוחד לאור העובדה שהיא ניצחה את סבלנקה בשני המפגשים האחרונים ביניהן.

לקראת ההתמודדות, גוף סיפקה רגע משעשע במסיבת העיתונאים. אחד הכתבים שאל אותה על המאזן החיובי מול סבלנקה, והזכיר מונח מעולם טניס הגברים, בו שחקנים לעיתים מכנים את עצמם "אבא" של יריב אם הם מנצחים אותו שלושה משחקים ברצף. הכתב שאל אם גוף תשתמש במונח דומה אם תנצח את סבלנקה בגמר.

האמריקאית צחקה והשיבה: "אני לא חושבת. אין לנו מונח כזה בסבב הנשים. אני מרגישה שהגברים האמריקאים קצת יותר יהירים אז הם יכולים להגיד דברים כאלה, אבל אני לא חושבת על זה ככה. גם הייתי בצד השני של זה. איגה שוויונטק ניצחה אותי כל כך הרבה פעמים ברצף, ולא הייתי רוצה שהיא תיחשב ל'אבא' שלי. הצלחתי להפוך את המאזן מולה, אז עכשיו אנחנו ה'אבא' אחת של השנייה?".

כשנשאלה מה יכולה להיות המקבילה הנשית למונח, גוף הציעה בצחוק: "אני לא חושבת ש'אמא' זה המונח. אני לא יודעת, אולי דומינטריקס? אבל ברצינות, אני לא רוצה להמציא מונח כי אני יודעת שיש משחקים שבהם אני בצד המפסיד. אני פשוט שמחה על הניצחון מול מוחובה ואקח את זה יום אחרי יום. אני לא יודעת למה המאצ'-אפ שלי מול סבלנקה עובד ככה, אבל אקח את זה, למרות שאני לא חושבת שזה יימשך לנצח".

הגמר באצטדיון הארד רוק במיאמי מבטיח להיות מרתק, כשהמדורגת ראשונה בעולם תחפש היסטוריה מול הקהל המקומי שידחוף את גוף בדרך לתואר אפשרי ראשון העונה.