יום ראשון, 29.03.2026 שעה 18:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בהכנה האחרונה: בני סכנין גברה 0:1 על רעננה

לקראת חידוש משחקי ליגת העל, גברה החבורה של יוסי אבוקסיס 0:1 על הקבוצה מהליגה הלאומית משער של קרלו ברוצ׳יץ׳. המאמן ידרוש חיזוק לעונה הבאה

|
שחקני בני סכנין חוגגים (עמרי שטיין)
במשחק הכנה אחרון לקראת חידוש משחקי ליגת העל, גברה בני סכנין 0:1 על הפועל רעננה מהליגה הלאומית. את שער הניצחון כבש המגן קרלו ברוצ'יץ' לאחר כדור קרן של מתיו קוג'ו.

המאמן יוסי אבוקסיס פתח עם שני זרים בלבד, ברוצ'יץ' וקוג'ו, שכאמור היו גם המעורבים הישירים בשער הניצחון. בסגל הקבוצה נכללו מספר לא מבוטל של שחקני נוער, שחלקם אף שותפו במהלך המשחק. ההתמודדות אמנם לא התעלתה לרמה גבוהה, אך בסכנין משוכנעים שעם חידוש הליגה הקבוצה תחזור להיראות טוב, כפי שהציגה במשחק מול הפועל תל אביב.

ממתינים לזרים ולמיגוניות

בסכנין מקווים מאוד שעד שבוע הבא יחזרו בהדרגה כל שאר השחקנים הזרים, ובפרט החלוץ המרכזי ארתור מריניאן, שעסוק כעת בענייני נבחרתו ארמניה. במקביל, במועדון מחכים עדיין להגעת המיגוניות שאמורות להגיע לפי התוכנית, זאת על מנת שניתן יהיה לארח את משחקי הבית של הקבוצה באצטדיון דוחא, כפי שקורה במרבית המגרשים בארץ שכבר אושרו לאירוח.

ארתור מירניאן חוגג (חגארתור מירניאן חוגג (חג'אג' רחאל)

הפנים לעונה הבאה?

המאמן יוסי אבוקסיס אמנם לא חושב בקול רם על העונה הבאה, אך הוא מבין שעל מנת לשדרג את הקבוצה, חלק לא מבוטל משחקני הסגל הנוכחי יוחלפו בשחקנים טובים יותר. המטרה היא לאפשר לקבוצה להיאבק על מקום בפלייאוף, כפי שקרה בקדנציה הראשונה והמוצלחת של אבוקסיס במועדון.

בזכות אותה קדנציה, בסכנין זוכרים היטב את המאמן שהפך לאהוד מאוד בקרב הקהל, נתון מרכזי שנלקח בחשבון על ידי ראשי הקבוצה כאשר החליטו למנותו לתפקיד במקומו של שרון מימר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */