בהכנה האחרונה: בני סכנין גברה 0:1 על רעננה

במשחק הכנה אחרון לקראת חידוש משחקי ליגת העל, גברה בני סכנין 0:1 על הפועל רעננה מהליגה הלאומית. את שער הניצחון כבש המגן קרלו ברוצ'יץ' לאחר כדור קרן של מתיו קוג'ו.

המאמן יוסי אבוקסיס פתח עם שני זרים בלבד, ברוצ'יץ' וקוג'ו, שכאמור היו גם המעורבים הישירים בשער הניצחון. בסגל הקבוצה נכללו מספר לא מבוטל של שחקני נוער, שחלקם אף שותפו במהלך המשחק. ההתמודדות אמנם לא התעלתה לרמה גבוהה, אך בסכנין משוכנעים שעם חידוש הליגה הקבוצה תחזור להיראות טוב, כפי שהציגה במשחק מול הפועל תל אביב.

ממתינים לזרים ולמיגוניות

בסכנין מקווים מאוד שעד שבוע הבא יחזרו בהדרגה כל שאר השחקנים הזרים, ובפרט החלוץ המרכזי ארתור מריניאן, שעסוק כעת בענייני נבחרתו אלבניה. במקביל, במועדון מחכים עדיין להגעת המיגוניות שאמורות להגיע לפי התוכנית, זאת על מנת שניתן יהיה לארח את משחקי הבית של הקבוצה באצטדיון דוחא, כפי שקורה במרבית המגרשים בארץ שכבר אושרו לאירוח.

ארתור מירניאן חוגג (חג'אג' רחאל)

הפנים לעונה הבאה?

המאמן יוסי אבוקסיס אמנם לא חושב בקול רם על העונה הבאה, אך הוא מבין שעל מנת לשדרג את הקבוצה, חלק לא מבוטל משחקני הסגל הנוכחי יוחלפו בשחקנים טובים יותר. המטרה היא לאפשר לקבוצה להיאבק על מקום בפלייאוף, כפי שקרה בקדנציה הראשונה והמוצלחת של אבוקסיס במועדון.

בזכות אותה קדנציה, בסכנין זוכרים היטב את המאמן שהפך לאהוד מאוד בקרב הקהל, נתון מרכזי שנלקח בחשבון על ידי ראשי הקבוצה כאשר החליטו למנותו לתפקיד במקומו של שרון מימר.