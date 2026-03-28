מהיציבות בעולם: רצף המדליות הענק של הרשקו

נבחרת ישראל בג'ודו מתכוננת לאליפות אירופה שתתקיים בטביליסי בחודש הבא, המקום ממנו הנבחרת חזרה זה עתה עם חמש מדליות מתחרות הגראנד סלאם שנערכה בגיאורגיה. זו הייתה רק ההכנה לדבר האמיתי, לתחרות היוקרתית הבאה, כאשר מי שתוביל את הנבחרת לשם תהיה רז הרשקו, סגנית האלופה האולימפית ואחת מהג'ודאיות המעוטרות ביותר בישראל.

זה כבר ארבע שנים רצופות שרז הרשקו מעפילה לגמר אליפות אירופה, פעם אחת פעם. היא עשתה זאת בסופיה 2022, במונפלייה 2023, בזאגרב 2024 וגם בפודגוריצה 2025. אין ספק, מבחינת המאמן שני הרשקו, דוד שלה, רז היא "מניה בטוחה".

אליפות אירופה זו התחרות שלה והיא שולטת בזירה הזו ביד רמה במשקל הפתוח של מעל 78 ק"ג. בארבע אליפויות אירופה האחרונות רז הרשקו סיימה במקום הראשון או השני, באופן קבוע, והיא בדרך כלל נאבקת מול הג'ודאיות הצרפתיות על התואר. בכל אחד מהגמרים אליהם היא העפילה באליפויות אירופה, הישראלית פגשה יריבה צרפתית, מדינה שהיא מעצמה בענף.

רז הרשקו (IMAGO)

מהיציבות ביותר טופ העולמי בג'ודו

רז הרשקו היא אחת מהג'ודאיות היציבות ביותר בסבב העולמי. מאז אולימפיאדת טוקיו שנערכה בקיץ 2021, בחמש השנים האחרונות רז הרשקו זכתה ב-28 מדליות מ-31 התחרויות שהופיעה אליהן. לאורך כל התקופה הזו, הישראלית ניפצה כמה תקרות זכוכית: היא הופיעה בגמר אולימפי, בארבעה גמרים באליפויות אירופה וב-11 גמרים בתחרויות מהסבב העולמי. בשנים האחרונות רז תמיד בטופ העולמי במשקל הפתוח לנשים.

איך זה מתחלק? מאז מדליית הארד הקבוצתית בה זכתה הנבחרת באולימפיאדת טוקיו, רז הרשקו יצאה לרצף של 11 מ-11, שהיה הטוב ביותר בקריירה שלה. באליפות העולם שבאה לאחר מכן היא היא אומנם לא זכתה במדליה האישית, על אף שהתמודדה בקרב על מדליית הארד במשקל של עד 78 ק"ג, אבל הג'ודאית המובילה בכל זאת סיימה על הפודיום העולמי כאשר זכתה במדליית הארד הקבוצתית עם נבחרת ישראל. כלומר, בשנת 2022 בכל תחרות ותחרות רז התמודדה על מדליה ומכל נסיעה גם חזרה עם מתכת חדשה על הצוואר.

בהמשך, בשנת 2023, רז הרשקו זכתה ב-7 מדליות מ-8 התחרויות בהן עלתה על המזרן. בשנת 2024, הישראלית אספה 3 מדליות נוספות מ-4 תחרויות, כולל הזכייה באליפות אירופה וכמובו גם מדליית הכסף האולימפית בה זכתה בגמר אולימפיאדת פאריס, מה שהיה למעשה רגע השיא בקריירה שלה.

קבלנית מדליות. הרשקו (איגוד הג'ודו)

מאז הופעתה האחרונה במשחקים האולימפיים ועד היום, הרשקו זכתה בעוד 7 מדליות מ-8 תחרויות. כמות התחרויות בשנה הזו לא הייתה גדולה, גם בגלל שלקחה חופשה קצרה וגם כי היא נפצעה בשריר הירך האחורי ונאלצה להחמיץ הופעות נוספות בחודשים האחרונים.

בנוסף, בגלל המלחמה עם איראן, בשני הסבבים של מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי", רז הרשקו החמיצה את אליפות העולם האחרונה בג'ודו וגם את הופעתה בגראנד סלאם טשקנט. התחרויות הללו, כמובן, לא נכללות בספירה. ייתכן והספורטאית היציבה ביותר בישראל הייתה חוזרת עם עוד כמה מדליות גם משם.

פירוט המדליות של רז הרשקו ב-5 השנים האחרונות:

2 מדליות במשחקים האולימפיים: 1 כסף (אישי) ו-1 ארד (קבוצתי).

2 מדליות באליפויות העולם: 1 ארד (אישי) ו-1 ארד (קבוצתי).

4 מדליות באליפויות אירופה: 1 זהב ו-3 כסף.

15 מדליות בגראנד סלאם: 5 זהב, 2 כסף ו-8 ארד.

4 מדליות בגראנד פרי: 4 זהב.

1 מדליות בטורנירי המאסטרס: 1 ארד.