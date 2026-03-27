"נחשו מי קנה את מי. כי הטובים תמיד מנצחים"

דרמה במגרש של הגדולים: איש העסקים עמוס לוזון גבר על עופר ינאי בהתמחרות על רכישת החזקותיו של האחרון בתחנת הכוח "דוראד". לוזון ירכוש את חלקה של חברת אלומיי קפיטל שבשליטת ינאי (16.8%) לפי שווי חברה מרשים של 4.4 מיליארד שקל. העסקה, שנסגרה בשווי של כ-750 מיליון שקל, תהפוך את לוזון לבעלים של 33.75% מהחברה.

לאחר ההכרעה, הבת של עמוס לוזון, אור לוזון, פרסמה סטורי בה עקצה את ינאי וחגגה את ההישג של עמוס: “מר עופר ינאי, שחשב שהוא יכול לקנות את אבא שלי, המלך, הווינר, שחשב שהוא יכול לקחת מאבא שלי את מפעל חייו בעשור האחרון, שגרם לאבא שלי לכל כך הרבה רע”.

“הטובים תמיד מנצחים, תודה לעופר שהוכיח שווינר יש אחד”

היא המשיכה: “ולסיום סיומת נכנס שלשום בהתנשאות וצחק על אבא שלי ואמר שאין לו כסף ויש לו זמן לבזבז, ונחשו מי קנה את מי? זה ש’אין לו כסף’ קנה את עופר ינאי בדילוגים. צוחק מי שצוחק אחרון מותק. אתם יודעים למה? כי הטובים תמיד מנצחים”.

עופר ינאי לצד עמוס לוזון (רדאד ג'בארה)

עוד מאור: “וכי שליחי מצווה לא יזוקו ואין סיכוי שאחרי כל המצוות שאבא שלי שעשה השבוע עבור נזקקים ועל האדם הצדיק שהוא, שהוא לא ינצח בשבת הגדולה. תודה לשם יתברך. ותודה לעופר ינאי שהוכיח שוב שווינר יש אחד וקוראים לו עמוס לוזון”.