יום שישי, 27.03.2026 שעה 18:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מאזן מושלם בהכנה: נתניה גברה 2:4 על רמה"ש

היהלומים ניצחו במשחק הכנה נוסף, אחרי מהפך בסיום על הקבוצה מליגה א'. מאור לוי, דיומנדה, טבארש וחילף כבשו. פלקושצ׳נקו חזר להרכב אחרי הפציעה,

מתיאוס דאבו (באדיבות המועדון)
מתיאוס דאבו (באדיבות המועדון)

מכבי נתניה השלימה הבוקר (שישי) מאזן מושלם במשחקי האימון שקיימה לאורך פגרת המלחמה, כשגברה 2:4 על עירוני רמת השרון מליגה א', ניצחון אשר מצטרף לניצחונות על מכבי הרצליה, הפועל רמת גן, הפועל ירושלים ועירוני טבריה.

הפתיחה של היהלומים הייתה פחות טובה, כאשר הם נקלעו לפיגור כפול, אך בליץ בסיום הוביל לניצחון. מאור לוי אמנם החמיץ פנדל (58), אך הצליח לכבוש את השער שהוביל למהפך (77), שתי דקות לאחר שג'וניור דיומנדה השווה. הרי טבארש (89, בפנדל) ולואי חילף (90) הצליחו להכריע לבסוף את ההתמודדות.

באקארי קונאטה, סבל מרגישות קלה ולא שותף, אך יהיה כשיר בימים הקרובים. עומר ניראון ויובל שדה עדיין לא כשירים ובמועדון מקווים כי יהיו כשירים לאחר הפגרה. בינתיים, מקסים פלקושצ'נקו, חזר להרכב לראשונה מאז החלים מהפציעה.

דניס קוליקוב (באדיבות המועדון)דניס קוליקוב (באדיבות המועדון)

כעת, הפנים של נתניה לליגה ולמשחק החוץ מול מ.ס אשדוד, שיקבע אם תשמור על סיכוי להשתחל לפלייאוף העליון במחזור הסיום. עד אז, הקבוצה לא תערוך משחקי אימון נוספים. "תמיד טוב לנצח, אבל גם למדנו מהמשחקים האלה דברים שנצטרך לתקן ונתקן", אמרו במועדון.

עוז בילו (באדיבות המועדון)עוז בילו (באדיבות המועדון)

הרכב נתניה: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, בני פלדמן, ליאון מזרחי, עזיז אוואטרה, וילאן סיפריאן, מקסים פלקושצ'נקו, פדריניו, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

עוד שותפו: רותם קלר, מאור לוי, ג'וניור דיאומנדה, עמית כהן, תומר צרפתי, בסאם זערורה,הרי טבארש, לואי חילף, עמרי שמיר ואלכס טלפה.

