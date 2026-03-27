מחווה חסרת תקדים: יציע על שמו של מסי במיאמי

אינטר מיאמי הודיעה על מהלך יוצא דופן בעולם הספורט, כאשר ליאו מסי יהפוך לאחד הספורטאים הבודדים בהיסטוריה שמשחק באופן פעיל באצטדיון הביתי שלו, בזמן שיציע נקרא על שמו. המועדון הכריז על הקמת "יציע ליאו מסי" באצטדיון החדש Nu Stadium, כמחווה ייחודית לכוכב הארגנטינאי.

בדרך כלל, מחוות מסוג זה מוקדשות לשחקנים לאחר פרישתם, כחלק מהנצחת העבר. אך במקרה של מסי, מדובר בהחלטה שמבוססת על ההווה, על ההשפעה המיידית שלו ועל התחושה שהוא יוצר בכל פעם שהוא עולה למגרש. במועדון הדגישו כי לא מדובר בסגירת מעגל, אלא בהכרה בכך שמדובר ברגע היסטורי שמתרחש בזמן אמת.

מסי הגיע לאינטר מיאמי בקיץ 2023 והוביל עידן חדש של הצלחות עבור המועדון. תחת הנהגתו כקפטן, הקבוצה זכתה בארבעה תארים ראשונים בתולדותיה: גביע הליגות ב-2023, מגן האוהדים של ה-MLS ב-2024, אליפות המזרח ב-2025 וגביע ה-MLS ב-2025.

ליאו מסי ואינטר מיאמי (IMAGO) (רויטרס)

מספרים של אגדה

גם מבחינה אישית, מסי המשיך לשבור שיאים בליגה האמריקאית. הוא זכה בנעל הזהב של ה-MLS ב-2025 עם 29 שערים ו-48 תרומות לשערים, כולל 19 בישולים, ונבחר ל-MVP של הליגה בשנים 2024 ו-2025, כשהוא הראשון שעושה זאת פעמיים ברציפות. בנוסף, הוא הפך למלך השערים והבישולים בכל הזמנים של אינטר מיאמי, עם 82 שערים ו-53 בישולים ב-94 הופעות בכל המסגרות.

הקריירה של מסי כוללת הישגים חסרי תקדים, עם 46 תארים קבוצתיים, כולל ארבע זכיות בליגת האלופות, מדליית זהב אולימפית, שלושה גביעי עולם למועדונים, 10 אליפויות ספרד, שתי אליפויות צרפת ושבע זכיות בגביע הספרדי. בנבחרת ארגנטינה הוביל לזכייה בקופה אמריקה ב-2021 וב-2024, בגביע האלופות הבין-יבשתי ב-2022 וכמובן במונדיאל 2022. ברמה האישית, הוא זכה בשמונה כדורי זהב, שלושה תוארי שחקן השנה של פיפ"א ושני תארי כדור הזהב של המונדיאל, כשהוא היחיד שעשה זאת פעמיים.

היציע החדש, שימוקם ביציעים 117-121 ו-217-223, יציע חוויית צפייה מיוחדת לאוהדים, כולל הפתעות במהלך המשחקים ואווירה ייחודית. אינטר מיאמי צפויה לפתוח את עונת הבית באצטדיון החדש ב-4 באפריל, כאשר המועדון מזמין את האוהדים לקחת חלק בעונה הקרובה ולהבטיח את מקומם ביציע על שמו של אחד הגדולים בהיסטוריה.