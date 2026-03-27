יום שישי, 27.03.2026 שעה 20:58
לוזון ניצח את ינאי: יכפיל את החזקותיו בדוראד

בתום התמחרות דרמטית שלוותה בחילופי דברים קשים, איש העסקים ירכוש 16.8% נוספים מתחנת הכוח לפי שווי של 4.4 מיליארד ש"ח, תמורת כ-750 מיליון ש"ח

עופר ינאי לצד עמוס לוזון (רדאד ג'בארה)
דרמה במגרש של הגדולים: איש העסקים עמוס לוזון גבר על עופר ינאי בהתמחרות על רכישת החזקותיו של האחרון בתחנת הכוח "דוראד". לוזון ירכוש את חלקה של חברת אלומיי קפיטל שבשליטת ינאי (16.8%) לפי שווי חברה מרשים של 4.4 מיליארד שקל. העסקה, שנסגרה בשווי של כ-750 מיליון שקל, תהפוך את לוזון לבעלים של 33.75% מהחברה.

טראש טוק בבית המשפט

ההכרעה הגיעה לאחר הליך התמחרות שניהלה השופטת בדימוס הילה גרסטל, אך השיא נרשם עוד קודם לכן בדיון סוער בפני השופטת חנה פלינר, סגנית בית המשפט המחוזי בת"א. . המפגש בין שני ענקי הנדל"ן והאנרגיה, המוכרים גם מעולם הספורט (לוזון, לשעבר בעלי מכבי פ"ת ועירוני ראשון לציון, וינאי, בעלי הפועל ת"א כדורסל), גלש במהירות לפסים אישיים עם חילופי דברים קשים שכללו "טראש טוק" חריג בבית המשפט.

ינאי פתח במתקפה כשאמר בדיון: "לאחד מאיתנו יש כסף ואין זמן, לשני יש זמן ואין כסף והוא מחפש איך לבזבז את הזמן. ככל שאזכה, יש תחנה שתתקדם. אם הוא יזכה, היא תמשיך לקרוס". גורמים בשוק ההון מעריכים כי דבריו של ינאי הם אלו ש"הדליקו" את לוזון והובילו אותו להחלטה ללכת עד הסוף בהתמחרות ולא לוותר על הרכישה.

העימות החריף וההכרעה

לוזון לא נותר חייב והגיב בחריפות לדבריו של ינאי במהלך הדיון: "הוא בן אדם ליצן, הוא בן אדם אפס. נתקלתי בסמרטוטים, אבל זה משהו אחר. הכסף אצלי בחשבון הבנק. חתיכת אפס, כלומניק". לוזון אף שירבב לעימות את היריבות הספורטיבית כשהוסיף: "ראית פעם אוהד הפועל נורמלי? למרות שהוא מכבי, לא רצו אותו אז הוא הלך להפועל".

עד כה החזיקו השניים בנתח משותף של 33.75% ממניות דוראד דרך חברת "אלומיי-לוזון". קבוצת לוזון, שבשליטת עמוס לוזון, החזיקה ב-50% מהשותפות, ונתח זהה הוחזק על ידי אלומיי קפיטל של ינאי. בעקבות פסיקתה של השופטת בדימוס גרסטל בתום ההתמחרות, יועבר חלקו של ינאי לידי לוזון, שיבסס כעת את מעמדו כאחד השחקנים החזקים בתחנת הכוח.

