דרמה גדולה בלאומית: הארכה ביבנה ואזעקה בפ"ת

המחזור ה-23 בליגה הלאומית יצא לדרך עם שישה משחקים, סיפק לא מעט דרמות, ניצחונות חוץ מרשימים וגם רגע חריג במיוחד בפ"ת. במוקד, הפועל חיפה יצאה עם ניצחון דרמטי לאחר הארכה, בעוד נהריה ורחובות הרשימו מחוץ לבית.

המשחק המרכזי התקיים ביבנה, שם הפועל חיפה גברה 99:101 על אליצור יבנה לאחר הארכה. זה היה משחק צמוד לכל אורכו, שהוכרע רק אחרי דקות נוספות של מתח, כאשר האורחת ידעה לשמור על קור רוח ברגעים המכריעים.

עוד ניצחון חוץ מרשים נרשם לזכות עירוני נהריה, שניצחה 94:102 את הפועל מגדל העמק/יזרעאל. גם מכבי רחובות חזרה עם ניצחון מחוץ לביתה, לאחר 77:92 על מכבי חיפה.

אזעקה בפ"ת ועצירה חריגה

במשחק בין מכבי פ"ת לא.ס רמת השרון, שהסתיים בניצחון 89:95 לאורחת מרמה”ש, נרשם אירוע חריג כאשר במהלך המשחק נשמעה אזעקה. בעקבות זאת, השחקנים והצוותים ירדו באמצע המשחק לממ"ד, ורק לאחר מכן חזרו להשלים את ההתמודדות.

שחקני מכבי פתח ורמת השרון ב-ממ"ד בזמן אזעקה (צילום: עודד קרני)

במשחקים נוספים, א.ס עירוני אשקלון, ששיחקה ללא שחקנים זרים, רשמה ניצחון ביתי 68:77 על אליצור שומרון והציגה יכולת קבוצתית טובה. מכבי אשדוד השלימה ניצחון מרשים משלה עם 82:99 על מ.כ עוטף דרום, כאשר היא שולטת במשחק ומכתיבה את הקצב לכל אורכו.

כך נראו כל תוצאות המחזור: אשקלון גברה 68:77 על שומרון, אשדוד ניצחה 82:99 את עוטף דרום, רמת השרון ניצחה 89:95 את פ"ת, הפועל חיפה ניצחה 99:101 את יבנה לאחר הארכה, נהריה גברה 94:102 על מגדל העמק/יזרעאל, ורחובות ניצחה 77:92 את מכבי חיפה.