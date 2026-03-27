451781-214523הפועל אילת
421777-208523מכבי רחובות
411818-203723עירוני נהריה
381836-189423הפועל חיפה
371937-211923מכבי אשדוד
341863-192523א.ס. רמה"ש
341755-176121אליצור אשקלון
321851-180022מ.כ. עוטף דרום
322090-203823הפועל מגדל העמק
311918-184223מכבי פ"ת
311977-189223אליצור יבנה
291915-182423מכבי חיפה
291864-172921אליצור שומרון
271878-171721מכבי קריית גת
251918-161721מכבי מעלה אדומים
242005-175822מ.ס צפת

דרמה גדולה בלאומית: הארכה ביבנה ואזעקה בפ"ת

ניצחונות חוץ מרשימים ורגע חריג בפ"ת במשחק מול רמה"ש, בו השחקנים נאלצו להגיע לממ"ד. הפועל חיפה יצאה עם ניצחון חשוב על אליצור יבנה. כל התוצאות

שחקני מכבי פתח ורמת השרון בממ
שחקני מכבי פתח ורמת השרון בממ"ד בזמן אזעקה (צילום: עודד קרני)

המחזור ה-23 בליגה הלאומית יצא לדרך עם שישה משחקים, סיפק לא מעט דרמות, ניצחונות חוץ מרשימים וגם רגע חריג במיוחד בפ"ת. במוקד, הפועל חיפה יצאה עם ניצחון דרמטי לאחר הארכה, בעוד נהריה ורחובות הרשימו מחוץ לבית.

המשחק המרכזי התקיים ביבנה, שם הפועל חיפה גברה 99:101 על אליצור יבנה לאחר הארכה. זה היה משחק צמוד לכל אורכו, שהוכרע רק אחרי דקות נוספות של מתח, כאשר האורחת ידעה לשמור על קור רוח ברגעים המכריעים.

עוד ניצחון חוץ מרשים נרשם לזכות עירוני נהריה, שניצחה 94:102 את הפועל מגדל העמק/יזרעאל. גם מכבי רחובות חזרה עם ניצחון מחוץ לביתה, לאחר 77:92 על מכבי חיפה. 

עמית שמחון (יעל אמסילי)עמית שמחון (יעל אמסילי)

אזעקה בפ"ת ועצירה חריגה

במשחק בין מכבי פ"ת לא.ס רמת השרון, שהסתיים בניצחון 89:95 לאורחת מרמה”ש, נרשם אירוע חריג כאשר במהלך המשחק נשמעה אזעקה. בעקבות זאת, השחקנים והצוותים ירדו באמצע המשחק לממ"ד, ורק לאחר מכן חזרו להשלים את ההתמודדות.

שחקני מכבי פתח ורמת השרון ב-ממ"ד בזמן אזעקה (צילום: עודד קרני)שחקני מכבי פתח ורמת השרון ב-ממ"ד בזמן אזעקה (צילום: עודד קרני)

במשחקים נוספים, א.ס עירוני אשקלון, ששיחקה ללא שחקנים זרים, רשמה ניצחון ביתי 68:77 על אליצור שומרון והציגה יכולת קבוצתית טובה. מכבי אשדוד השלימה ניצחון מרשים משלה עם 82:99 על מ.כ עוטף דרום, כאשר היא שולטת במשחק ומכתיבה את הקצב לכל אורכו.

כך נראו כל תוצאות המחזור: אשקלון גברה 68:77 על שומרון, אשדוד ניצחה 82:99 את עוטף דרום, רמת השרון ניצחה 89:95 את פ"ת, הפועל חיפה ניצחה 99:101 את יבנה לאחר הארכה, נהריה גברה 94:102 על מגדל העמק/יזרעאל, ורחובות ניצחה 77:92 את מכבי חיפה.

