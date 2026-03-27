ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
132-135נאשוויל1
106-135ניו יורק סיטי2
108-95אינטר מיאמי3
86-105שארלוט4
75-75שיקאגו פייר5
74-45די.סי. יונייטד6
78-65טורונטו7
711-55ניו יורק רד בולס8
611-75סינסינטי9
48-55אטלנטה יונייטד10
39-84ניו אינגלנד רבולושן11
314-75מונטריאול12
317-55אורלנדו סיטי13
28-55קולומבוס קרו14
09-35פילדלפיה יוניון15
 מערב 
130-85FC לוס אנג'לס1
122-145ונקובר ווייטקאפס2
121-75סן חוזה ארת'קווייקס3
115-135סן דייגו אפ.סי4
102-55סיאטל סאונדרס5
107-95ריאל סולט לייק6
97-115קולורדו ראפידס7
89-105דאלאס8
69-84יוסטון דינמו9
58-75לוס אנג'לס גלאקסי10
57-55אוסטין11
511-45מינסוטה יונייטד12
47-45סנט לואיס סיטי13
412-75פורטלנד טימברס14
411-55קנזס סיטי15

"תמיד משחקת מול קטנות": ביקורת על ארגנטינה

דו”ח חריף בצרפת מבקר את משחקי הידידות של אלופת העולם מאז המונדיאל בקטאר ועד לפגרה הנוכחית, ומטיל ספק באיכות היריבות שנבחרו עבור מסי וחבריו

דה פול, אלברס, מסי ופארדס (IMAGO)
לאחר ביטול הפינאליסימה בעקבות המלחמה במזרח התיכון והסירוב לקיים אותו באירופה, נבחרת ארגנטינה תשחק סדרת משחקי ידידות בלה בומבונרה מול מאוריטניה וזמביה. הבחירה ביריבות הפתיעה לא רק בארגנטינה אלא גם באירופה. ב’לאקיפ’ פורסם דו”ח שמפרט ומטיל ספק באיכות היריבות של אלופת העולם מאז הזכייה בקטאר.

בכתבה מוצגים בין היתר גרפים שמסבירים את דירוג פיפ"א של הנבחרות שפגשה ארגנטינה מאז שניצחה את צרפת בלוסייל. "הם מעולם לא פגשו נבחרת אירופית או נבחרת המדורגת בטופ 20 של פיפ"א במשחק ידידות", נכתב בתחילת הכתבה.

בנוסף, מודגש דירוגה של מאוריטניה (115), היריבה שתתמודד מול ארגנטינה בלה בומבונרה. "זה מפתיע במידה מסוימת עבור אלופת עולם, במיוחד כשנותרו שלושה חודשים בלבד עד להגנה על התואר", נכתב בצורה נחרצת.

דוח חריף מכלי תקשורת צרפתי

מעבר לכך, לצד אזכור דירוגה של זמביה (91), הדוח מפרט את היריבות של "סקאלונטה" ב-2025 (ונצואלה, פוארטו ריקו ואנגולה), ב-2024 (אל סלבדור, קוסטה ריקה, אקוודור וגואטמלה) וב-2023 (פנמה, קוראסאו, אינדונזיה ואוסטרליה). עוד צוין כי רק ארבע מתוך הנבחרות הללו העפילו למונדיאל הבא, תוך הדגשה שמספר המשתתפות הורחב מ-32 ל-48.

"היריבות של ליאו מסי וחבריו במשחקי הידידות מדורגות בממוצע במקום ה-85 בדירוג פיפ"א. זה הנתון הגרוע ביותר ביבשת, רחוק מאוד מברזיל, שפוגשת בממוצע נבחרות המדורגות סביב המקום ה-20", נכתב, לצד הצגת גרף שממחיש את הירידה באיכות היריבות.

עוד מצוין כי ארגנטינה לא פגשה אף נבחרת מהטופ 20 של פיפ"א. בהקשר הזה נעשית השוואה לברזיל ולקולומביה, ששיחקו 10 ו-9 פעמים בהתאמה מול יריבות ברמה הזו.

באתר מובאים גם דבריו של ליונל סקאלוני, שהסביר כי ליגת האומות מנעה משחקים מול נבחרות אירופיות, אך נכתב: "זה נכון, אבל רק באופן חלקי. ליגת האומות לא מנעה מברזיל לשחק מול ספרד או אנגליה ב-2024". ובהמשך: "הם היו יכולים לשחק מול נבחרות תחרותיות הרבה יותר מאסיה, צפון אמריקה או אפריקה".

לאחר אזכור הסכומים ששילמה אנגולה כדי לארח את ארגנטינה בלואנדה בנובמבר האחרון, וחשיפת העובדה שההתאחדות הארגנטינאית ביקשה לכאורה כ-3 מיליון אירו ממרוקו עבור משחק ידידות נוסף, מסכם הדוח כי הסיבות המרכזיות לבחירת היריבות החלשות נובעות משיקולים כלכליים וגם מהרצון לשמור על מיקום גבוה בדירוג פיפ"א.

/* LAST / NEXT ROUNDs */