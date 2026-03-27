"תמיד משחקת מול קטנות": ביקורת על ארגנטינה

לאחר ביטול הפינאליסימה בעקבות המלחמה במזרח התיכון והסירוב לקיים אותו באירופה, נבחרת ארגנטינה תשחק סדרת משחקי ידידות בלה בומבונרה מול מאוריטניה וזמביה. הבחירה ביריבות הפתיעה לא רק בארגנטינה אלא גם באירופה. ב’לאקיפ’ פורסם דו”ח שמפרט ומטיל ספק באיכות היריבות של אלופת העולם מאז הזכייה בקטאר.

בכתבה מוצגים בין היתר גרפים שמסבירים את דירוג פיפ"א של הנבחרות שפגשה ארגנטינה מאז שניצחה את צרפת בלוסייל. "הם מעולם לא פגשו נבחרת אירופית או נבחרת המדורגת בטופ 20 של פיפ"א במשחק ידידות", נכתב בתחילת הכתבה.

בנוסף, מודגש דירוגה של מאוריטניה (115), היריבה שתתמודד מול ארגנטינה בלה בומבונרה. "זה מפתיע במידה מסוימת עבור אלופת עולם, במיוחד כשנותרו שלושה חודשים בלבד עד להגנה על התואר", נכתב בצורה נחרצת.

דוח חריף מכלי תקשורת צרפתי

מעבר לכך, לצד אזכור דירוגה של זמביה (91), הדוח מפרט את היריבות של "סקאלונטה" ב-2025 (ונצואלה, פוארטו ריקו ואנגולה), ב-2024 (אל סלבדור, קוסטה ריקה, אקוודור וגואטמלה) וב-2023 (פנמה, קוראסאו, אינדונזיה ואוסטרליה). עוד צוין כי רק ארבע מתוך הנבחרות הללו העפילו למונדיאל הבא, תוך הדגשה שמספר המשתתפות הורחב מ-32 ל-48.

"היריבות של ליאו מסי וחבריו במשחקי הידידות מדורגות בממוצע במקום ה-85 בדירוג פיפ"א. זה הנתון הגרוע ביותר ביבשת, רחוק מאוד מברזיל, שפוגשת בממוצע נבחרות המדורגות סביב המקום ה-20", נכתב, לצד הצגת גרף שממחיש את הירידה באיכות היריבות.

עוד מצוין כי ארגנטינה לא פגשה אף נבחרת מהטופ 20 של פיפ"א. בהקשר הזה נעשית השוואה לברזיל ולקולומביה, ששיחקו 10 ו-9 פעמים בהתאמה מול יריבות ברמה הזו.

באתר מובאים גם דבריו של ליונל סקאלוני, שהסביר כי ליגת האומות מנעה משחקים מול נבחרות אירופיות, אך נכתב: "זה נכון, אבל רק באופן חלקי. ליגת האומות לא מנעה מברזיל לשחק מול ספרד או אנגליה ב-2024". ובהמשך: "הם היו יכולים לשחק מול נבחרות תחרותיות הרבה יותר מאסיה, צפון אמריקה או אפריקה".

לאחר אזכור הסכומים ששילמה אנגולה כדי לארח את ארגנטינה בלואנדה בנובמבר האחרון, וחשיפת העובדה שההתאחדות הארגנטינאית ביקשה לכאורה כ-3 מיליון אירו ממרוקו עבור משחק ידידות נוסף, מסכם הדוח כי הסיבות המרכזיות לבחירת היריבות החלשות נובעות משיקולים כלכליים וגם מהרצון לשמור על מיקום גבוה בדירוג פיפ"א.