בקריית שמונה מאמינים שהזרים ינחתו ביום רביעי

בעירוני קריית שמונה לא הצליחו לקיים השבוע משחק אימון לקראת חזרת הליגה, כאשר משחק האימון שתוכנן מול ירמיהו חולון באמצע השבוע בוטל ברגע האחרון עם הגעת השחקנים למגרש בחולון, עקב הצפה במגרש.

אלא שלצד משחקי האימון שלא יתקיימו, במועדון עדיין מצפים לחזרתם של כריסטיאן מרטינס, פרננדו פאצ'קו ואדריאן אוגריסה לישראל, לראשונה מאז פרוץ המלחמה. פאצ'קו, ששהה בקפריסין במחנה הזרים, שב מאז לספרד, כאשר במועדון מאמינים שהם יגיעו השבוע.

קשר קבוע עם הזרים

נכון לרגע זה, במועדון מצאו לשלושה טיסה ונמצאים איתם בקשר קבוע, כאשר התכנון הוא שהם ינחתו בישראל ביום רביעי הקרוב, ערב חג הפסח. "אנחנו מאמינים שהם יגיעו השבוע", אמרו במועדון.

בינתיים, מאמן הקבוצה, שי ברדה, פנה לאוהדי הקבוצה, לאור המציאות הבלתי הגיונית בצפון ובעיר ק"ש בפרט, כשכזכור, רק אתמול פרסמנו כי האצטדיון העירוני נפגע מטיל שפגע ביציע המערבי וגרם לנזק מבחינת הכיסאות והגדר ההיקפית.

שי ברדה (שחר גרוס)

"אוהדים ותושבי הצפון היקרים. חשוב לי לשלוח חיבוק חם ואכפתיות לכל אחד ואחת מכם, בתקופה הסופר מאתגרת שכולנו חווים ואתם בפרט. עד תחילת חודש מרץ, התגוררתי בעיר וזכיתי להכיר אנשים חמים ומדהימים שכל מנת חלקם זה לעשות טוב לאנשים", כתב ברדה.

"חלק לא מבוטל מהמועדון חי ומתגורר עדיין בקריית שמונה וליבי איתכם בימים המורכבים האלה. כפי שרובכם יודעים, היינו אמורים לחזור ולשחק בעיר ובאצטדיון הביתי שלנו כבר בפתיחת הפלייאוף אך נראה כי בשל המצב, הדבר יידחה לימים שקטים וטובים יותר שיבואו בעזרת השם", הוסיף.

ברדה חתם: "אני רוצה שתדעו, שבאסיפות הקבוצתיות אני אומר לשחקנים כל הזמן שבעיניי אתם הגיבורים האמיתיים של המדינה שלנו. מבטיח שנעשה הכל, למרות הקשיים והאילוצים, לגרום לכם למעט נחת בלב, כי המועדון המיוחד הזה של קריית שמונה חשוב לכולנו. מכאן, יחד אתכם, מחזק את צה”ל וכוחות הביטחון ואני בטוח שהצפון יחזור להיות המקום שכולם אוהבים להיות בו. עם ישראל חי".