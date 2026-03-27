יום שישי, 27.03.2026 שעה 17:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בקריית שמונה מאמינים שהזרים ינחתו ביום רביעי

לשלושה נמצאו כרטיסי טיסה, כשבינתיים פאצ'קו חזר לספרד. ברדה בפנייה לאוהדים: "ליבי איתכם, באסיפות אני אומר שאתם הגיבורים האמיתיים של המדינה"

|
שי ברדה (ראובן שוורץ)
שי ברדה (ראובן שוורץ)

בעירוני קריית שמונה לא הצליחו לקיים השבוע משחק אימון לקראת חזרת הליגה, כאשר משחק האימון שתוכנן מול ירמיהו חולון באמצע השבוע בוטל ברגע האחרון עם הגעת השחקנים למגרש בחולון, עקב הצפה במגרש.

אלא שלצד משחקי האימון שלא יתקיימו, במועדון עדיין מצפים לחזרתם של כריסטיאן מרטינס, פרננדו פאצ'קו ואדריאן אוגריסה לישראל, לראשונה מאז פרוץ המלחמה. פאצ'קו, ששהה בקפריסין במחנה הזרים, שב מאז לספרד, כאשר במועדון מאמינים שהם יגיעו השבוע.

קשר קבוע עם הזרים

נכון לרגע זה, במועדון מצאו לשלושה טיסה ונמצאים איתם בקשר קבוע, כאשר התכנון הוא שהם ינחתו בישראל ביום רביעי הקרוב, ערב חג הפסח. "אנחנו מאמינים שהם יגיעו השבוע", אמרו במועדון.

בינתיים, מאמן הקבוצה, שי ברדה, פנה לאוהדי הקבוצה, לאור המציאות הבלתי הגיונית בצפון ובעיר ק"ש בפרט, כשכזכור, רק אתמול פרסמנו כי האצטדיון העירוני נפגע מטיל שפגע ביציע המערבי וגרם לנזק מבחינת הכיסאות והגדר ההיקפית.

שי ברדה (שחר גרוס)שי ברדה (שחר גרוס)

"אוהדים ותושבי הצפון היקרים. חשוב לי לשלוח חיבוק חם ואכפתיות לכל אחד ואחת מכם, בתקופה הסופר מאתגרת שכולנו חווים ואתם בפרט. עד תחילת חודש מרץ, התגוררתי בעיר וזכיתי להכיר אנשים חמים ומדהימים שכל מנת חלקם זה לעשות טוב לאנשים", כתב ברדה.

"חלק לא מבוטל מהמועדון חי ומתגורר עדיין בקריית שמונה וליבי איתכם בימים המורכבים האלה. כפי שרובכם יודעים, היינו אמורים לחזור ולשחק בעיר ובאצטדיון הביתי שלנו כבר בפתיחת הפלייאוף אך נראה כי בשל המצב, הדבר יידחה לימים שקטים וטובים יותר שיבואו בעזרת השם", הוסיף.

ברדה חתם: "אני רוצה שתדעו, שבאסיפות הקבוצתיות אני אומר לשחקנים כל הזמן שבעיניי אתם הגיבורים האמיתיים של המדינה שלנו. מבטיח שנעשה הכל, למרות הקשיים והאילוצים, לגרום לכם למעט נחת בלב, כי המועדון המיוחד הזה של קריית שמונה חשוב לכולנו. מכאן, יחד אתכם, מחזק את צה”ל וכוחות הביטחון ואני בטוח שהצפון יחזור להיות המקום שכולם אוהבים להיות בו. עם ישראל חי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
