"עד 60 נקודות עלולות לרדת ממאזנה של סיטי"

פרשת האישומים הכלכליים נגד מנצ'סטר סיטי ממשיכה לעורר סערה בכדורגל האנגלי, כאשר עדיין אין הכרעה ברורה לגבי גורל המועדון. הדיווחים סותרים בנוגע למועד פרסום ההחלטה, והאפשרות לעונשים כבדים, כולל הפחתת נקודות משמעותית, רק מגבירה את המתח סביב המקרה.

המועדון מואשם ב-115 הפרות של תקנות פיננסיות, מספר שלפי חלק מההערכות אף מתקרב ל-130. מדובר בפרשה שנמשכת כבר תקופה ארוכה, כאשר לפני כשנה וחצי נערך דיון משפטי שנמשך 12 שבועות בין עורכי הדין של סיטי לבין הפרמייר ליג, אך מאז טרם התקבלה החלטה סופית. המועדון מצדו ממשיך להכחיש כל עבירה.

הבעיה המרכזית כרגע היא חוסר הוודאות סביב לוח הזמנים. ישנם דיווחים שטוענים כי ההכרעה תגיע בעוד כחודש, אחרים מדברים על הקיץ, ויש גם כאלה שטוענים שאין כלל תאריך יעד ברור. גם מקורות משני הצדדים טוענים כי לא התקבלו עדכונים מהפאנל העצמאי שמטפל בתיק.

עונש כבד על הפרק

אחד התרחישים הקיצוניים שעלו לאחרונה הוא הפחתה של 60 נקודות, עונש שעלול להוריד את מנצ'סטר סיטי לליגת המשנה, כך לפי דיווח ב’מירור’. מומחים לכלכלה בספורט מציינים כי עונש כזה אפשרי במקרה של הרשעה, במיוחד לאור תקדימים שבהם אברטון ונוטינגהאם פורסט נענשו בהפחתת 4 ו-6 נקודות על עבירות קלות בהרבה.

מנגד, יש גם קולות שמבקרים את אופן ההתנהלות של הפרמייר ליג. שחקן העבר ריצ'רד דאן טען כי העיכוב הממושך פוגע באמינות הליגה ואף עלול להשפיע על מאבק האליפות. לדבריו, קבלת החלטה בעיצומה של העונה תפגע בתחרות, ולכן עדיף לדחות את ההכרעה לקיץ.

דאן הוסיף כי הסאגה המתמשכת פוגעת גם במנצ'סטר סיטי עצמה, כאשר כל הישג מקצועי של הקבוצה מלווה בשאלות על הפרשה. הוא הדגיש כי סיום התהליך יהיה הקלה עבור כל הצדדים, גם עבור המועדון וגם עבור הליגה, שתוכל סוף סוף לסגור את הפרק ולהתמקד בכדורגל.

השוואה מעניינת נעשית גם למקרה של צ'לסי, שנקנסה ב-10 מיליון ליש"ט לאחר ששיתפה פעולה עם הרשויות. הפרמייר ליג ציינה כי שיתוף הפעולה של צ'לסי היה גורם מקל משמעותי בקביעת העונש, דבר שעשוי לעבוד לרעת מנצ'סטר סיטי, שמואשמת בכך שלא שיתפה פעולה באופן מלא עם החקירה.

בשלב זה, הכל נותר פתוח. אם תורשע, מנצ'סטר סיטי עלולה להתמודד עם סנקציות כבדות במיוחד, אך עד שתתקבל הכרעה רשמית, הספקולציות ימשיכו ללוות את אחת הפרשות הגדולות בתולדות הפרמייר ליג.