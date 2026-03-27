ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

"עד 60 נקודות עלולות לרדת ממאזנה של סיטי"

הפרשה ממשיכה לעורר סערה ובאנגליה טוענים שהעונש המקסימלי לקבוצה של פפ על הפרת התקנות הפיננסיות עשוי להיות כבד במיוחד. הפרטים מההתפתחות החדשה

פפ ושרקי (IMAGO)
פפ ושרקי (IMAGO)

פרשת האישומים הכלכליים נגד מנצ'סטר סיטי ממשיכה לעורר סערה בכדורגל האנגלי, כאשר עדיין אין הכרעה ברורה לגבי גורל המועדון. הדיווחים סותרים בנוגע למועד פרסום ההחלטה, והאפשרות לעונשים כבדים, כולל הפחתת נקודות משמעותית, רק מגבירה את המתח סביב המקרה.

המועדון מואשם ב-115 הפרות של תקנות פיננסיות, מספר שלפי חלק מההערכות אף מתקרב ל-130. מדובר בפרשה שנמשכת כבר תקופה ארוכה, כאשר לפני כשנה וחצי נערך דיון משפטי שנמשך 12 שבועות בין עורכי הדין של סיטי לבין הפרמייר ליג, אך מאז טרם התקבלה החלטה סופית. המועדון מצדו ממשיך להכחיש כל עבירה.

הבעיה המרכזית כרגע היא חוסר הוודאות סביב לוח הזמנים. ישנם דיווחים שטוענים כי ההכרעה תגיע בעוד כחודש, אחרים מדברים על הקיץ, ויש גם כאלה שטוענים שאין כלל תאריך יעד ברור. גם מקורות משני הצדדים טוענים כי לא התקבלו עדכונים מהפאנל העצמאי שמטפל בתיק.

שחקני מנצ׳סטר סיטי (רויטרס)

עונש כבד על הפרק

אחד התרחישים הקיצוניים שעלו לאחרונה הוא הפחתה של 60 נקודות, עונש שעלול להוריד את מנצ'סטר סיטי לליגת המשנה, כך לפי דיווח ב’מירור’. מומחים לכלכלה בספורט מציינים כי עונש כזה אפשרי במקרה של הרשעה, במיוחד לאור תקדימים שבהם אברטון ונוטינגהאם פורסט נענשו בהפחתת 4 ו-6 נקודות על עבירות קלות בהרבה.

מנגד, יש גם קולות שמבקרים את אופן ההתנהלות של הפרמייר ליג. שחקן העבר ריצ'רד דאן טען כי העיכוב הממושך פוגע באמינות הליגה ואף עלול להשפיע על מאבק האליפות. לדבריו, קבלת החלטה בעיצומה של העונה תפגע בתחרות, ולכן עדיף לדחות את ההכרעה לקיץ.

דאן הוסיף כי הסאגה המתמשכת פוגעת גם במנצ'סטר סיטי עצמה, כאשר כל הישג מקצועי של הקבוצה מלווה בשאלות על הפרשה. הוא הדגיש כי סיום התהליך יהיה הקלה עבור כל הצדדים, גם עבור המועדון וגם עבור הליגה, שתוכל סוף סוף לסגור את הפרק ולהתמקד בכדורגל.

שחקני מנ׳צסטר סיטי (רויטרס)

השוואה מעניינת נעשית גם למקרה של צ'לסי, שנקנסה ב-10 מיליון ליש"ט לאחר ששיתפה פעולה עם הרשויות. הפרמייר ליג ציינה כי שיתוף הפעולה של צ'לסי היה גורם מקל משמעותי בקביעת העונש, דבר שעשוי לעבוד לרעת מנצ'סטר סיטי, שמואשמת בכך שלא שיתפה פעולה באופן מלא עם החקירה.

בשלב זה, הכל נותר פתוח. אם תורשע, מנצ'סטר סיטי עלולה להתמודד עם סנקציות כבדות במיוחד, אך עד שתתקבל הכרעה רשמית, הספקולציות ימשיכו ללוות את אחת הפרשות הגדולות בתולדות הפרמייר ליג.

/* LAST / NEXT ROUNDs */