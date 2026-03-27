תוכנית מיוחדת: הדרך של ניימאר להגיע למונדיאל

נבחרת ברזיל וסנטוס בונות בימים אלה תוכנית מיוחדת לניימאר, במטרה להביא אותו למונדיאל בכשירות מלאה. הכוכב הברזילאי צפוי לעבור ניהול עומסים קפדני, כאשר המטרה היא לשמור עליו מפציעות ולהבטיח שיגיע לשיאו בדיוק בזמן לטורניר הגדול.

על פי התכנון, עד להכרזת הסגל הסופי ב-18 במאי, סנטוס צפויה לשחק 14 משחקים, אך ניימאר לא ישתתף בכולם. ההערכה היא שישחק בכמחצית מהם בלבד, סביב 7 משחקים, כאשר יתר המשחקים ישמשו למנוחה והתאוששות.

בנוסף, אם יזומן למונדיאל, ניימאר לא ישחק עוד במדי סנטוס לאחר ההכרזה, כדי למנוע סיכונים מיותרים ולהתמקד בהכנה לנבחרת. כחלק מהניהול הזה, הוא צפוי להימנע ממשחקים מסוימים, כולל משחקים שכוללים נסיעות ארוכות או תנאים פיזיים קשים, כמו המשחק באקוודור מול דפורטיבו קואנקה בשל הגובה, וכן לא ישחק מול פלמייראס בגלל משטח הדשא הסינתטי.

ניימאר (רויטרס)

ניהול עומסים וטיפול רפואי

סנטוס כבר החלה ליישם את התוכנית בפועל. במהלך פגרת הנבחרות הנוכחית, לאחר שאובחן כי גופו של ניימאר נמצא בעומס יתר, הוחלט להעניק לו טיפול מיוחד ולהרחיקו זמנית מהאימונים הרגילים. השחקן עבר טיפול PRP, שיטה המשתמשת בדמו של המטופל כדי להאיץ התאוששות שרירית ותאית, גם לצורך טיפול בפציעות וגם להפחתת עייפות מצטברת. הטיפול בוצע בזמן מנוחה בין משחקים, כאשר סנטוס תחזור לשחק רק ב-2 לחודש מול רמו בליגה הברזילאית.

במהלך השבוע, למרות שחזר מוקדם מהצפוי לאימונים, ניימאר לא התאמן עם הקבוצה והתמקד בעבודה בחדר הכושר ובשיקום פיזי. גם בימים שלאחר מכן המשיך להתאמן באופן אישי ולא לקח חלק בפעילות הקבוצתית.

ניימאר על הדשא (IMAGO)

הציפייה היא כי יחזור לאימונים מלאים בקרוב ויתחיל בהכנות למשחק הבא, אך בסנטוס ובצוות המקצועי של קרלו אנצ'לוטי מדגישים כי לא ייקחו סיכונים. ניהול העומסים יימשך, גם במחיר היעדרות ממשחקים, כדי לשמור עליו לקראת המונדיאל.

בסגל נבחרת ברזיל, שמכוונת לזכייה שישית בגביע העולם, ניימאר נחשב מועמד ודאי להיות בין 26 השחקנים, כל עוד יהיה כשיר לחלוטין. לכן, כל המערכת סביבו פועלת בזהירות רבה, מתוך הבנה שהמטרה הגדולה נמצאת מעבר לפינה.