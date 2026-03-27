יום שישי, 27.03.2026 שעה 16:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 26-27
198-178פלמייראס1
165-108סאו פאולו2
169-138פלומיננזה3
145-137פלמנגו4
147-97באהיה5
137-107אתלטיקו פארננסה6
1112-138גרמיו7
1113-138ואסקו דה גמה8
1010-87ויטוריה9
107-78קורינתיאנס10
89-78אינטרנסיונל11
811-88אתלטיקו מיניירו12
810-68ברגנטינו13
711-97צ'פוננזה14
713-108סאנטוס15
612-106בוטאפוגו16
610-87מיראסול17
615-108רמו18
416-88קרוזיירו19

תוכנית מיוחדת: הדרך של ניימאר להגיע למונדיאל

בברזיל חושפים: הכוכב מתכנן לשחק רק בכמחצית מהמשחקים של סנטוס עד הטורניר, יימנע מנסיעות ארוכות וייעדר ממפגשים שישוחקו על מגרש בעל דשא סינתטי

נבחרת ברזיל וסנטוס בונות בימים אלה תוכנית מיוחדת לניימאר, במטרה להביא אותו למונדיאל בכשירות מלאה. הכוכב הברזילאי צפוי לעבור ניהול עומסים קפדני, כאשר המטרה היא לשמור עליו מפציעות ולהבטיח שיגיע לשיאו בדיוק בזמן לטורניר הגדול.

על פי התכנון, עד להכרזת הסגל הסופי ב-18 במאי, סנטוס צפויה לשחק 14 משחקים, אך ניימאר לא ישתתף בכולם. ההערכה היא שישחק בכמחצית מהם בלבד, סביב 7 משחקים, כאשר יתר המשחקים ישמשו למנוחה והתאוששות.

בנוסף, אם יזומן למונדיאל, ניימאר לא ישחק עוד במדי סנטוס לאחר ההכרזה, כדי למנוע סיכונים מיותרים ולהתמקד בהכנה לנבחרת. כחלק מהניהול הזה, הוא צפוי להימנע ממשחקים מסוימים, כולל משחקים שכוללים נסיעות ארוכות או תנאים פיזיים קשים, כמו המשחק באקוודור מול דפורטיבו קואנקה בשל הגובה, וכן לא ישחק מול פלמייראס בגלל משטח הדשא הסינתטי.

ניהול עומסים וטיפול רפואי

סנטוס כבר החלה ליישם את התוכנית בפועל. במהלך פגרת הנבחרות הנוכחית, לאחר שאובחן כי גופו של ניימאר נמצא בעומס יתר, הוחלט להעניק לו טיפול מיוחד ולהרחיקו זמנית מהאימונים הרגילים. השחקן עבר טיפול PRP, שיטה המשתמשת בדמו של המטופל כדי להאיץ התאוששות שרירית ותאית, גם לצורך טיפול בפציעות וגם להפחתת עייפות מצטברת. הטיפול בוצע בזמן מנוחה בין משחקים, כאשר סנטוס תחזור לשחק רק ב-2 לחודש מול רמו בליגה הברזילאית.

במהלך השבוע, למרות שחזר מוקדם מהצפוי לאימונים, ניימאר לא התאמן עם הקבוצה והתמקד בעבודה בחדר הכושר ובשיקום פיזי. גם בימים שלאחר מכן המשיך להתאמן באופן אישי ולא לקח חלק בפעילות הקבוצתית.

הציפייה היא כי יחזור לאימונים מלאים בקרוב ויתחיל בהכנות למשחק הבא, אך בסנטוס ובצוות המקצועי של קרלו אנצ'לוטי מדגישים כי לא ייקחו סיכונים. ניהול העומסים יימשך, גם במחיר היעדרות ממשחקים, כדי לשמור עליו לקראת המונדיאל.

בסגל נבחרת ברזיל, שמכוונת לזכייה שישית בגביע העולם, ניימאר נחשב מועמד ודאי להיות בין 26 השחקנים, כל עוד יהיה כשיר לחלוטין. לכן, כל המערכת סביבו פועלת בזהירות רבה, מתוך הבנה שהמטרה הגדולה נמצאת מעבר לפינה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
