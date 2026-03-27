"המטרה היא לעלות ליגה כמה שיותר מוקדם"

לאחר שני משחקים ללא ניצחון, מכבי פ"ת תחדש את משחקיה בליגה הלאומית, רק ביום שישי הבא, כאשר המשחק מול הפועל רעננה נדחה בשל היעדרותם של עידו כהן, ניב יהושע ולירן חזן, כאשר הבוקר, ערכו בקבוצה את הרמת הכוסית לקראת חג הפסח.

"אנחנו צריכים להיות מוכנים לליגה שחוזרת בשישי הבא, היינו במומנטום טוב בליגה, היה פנצ’ר מול עפולה, קורה. המטרה היא להשיג את עליית הליגה כמה שיותר מוקדם, אולי אפילו בתחילת הפלייאוף. מאחל לכולם ולכל חיילי צה”ל חג פסח כשר ושמח", אמר היו"ר אבי לוזון.

גם המאמן נועם שוהם דיבר: "אנחנו עומדים בפני חודש וחצי שמתנקז לעונה שלמה. יש פה שחקנים טובים, סגל חזק ואני מעריך מאוד את הזרים שנמצאים כאן בתקופה המורכבת הזאת של המלחמה. הם מגיעים לכל אימון ללא תירוצים, מקצוענים ואני חושב שחוזקה של קבוצת כדורגל זה שהזרים שנמצאים פה והם מחויבים לקבוצה, אוהבים את המקום, את האנשים ואת המועדון. ביום שישי חוזרים לליגה. נבוא רעבים, מרוכזים, יש לנו מטרת על ואני מאמין שאנחנו נעמוד בה. מאחל חג שמח לכל השחקנים, הצוות ולכל לחיילי צה”ל ששומרים עלינו".

שחקני מכבי פתח תקווה בהרמת הכוסית (באדיבות המועדון)

הינדי: זה הזמן שלנו להתעלות

הקפטן מוחמד הינדי הוסיף: "בשבוע הבא אנחנו חוזרים לליגה. בתחילת השנה התאספנו כולם בשביל מטרה אחת - לעלות ליגה. זה הזמן שלנו להתעלות על אף הקושי שיש בזמן מלחמה, בכדי להשיג את המטרה שלנו ולעלות ליגה. אני מאחל לכולם חג פסח שמח".

בינתיים, אריאל לוגסי, שסובל מקרע ברצועה הצולבת ועבר ניתוח, יחזור בשבוע הבא לאימונים עם כדור, כאשר בכל אופן, לעונה הזאת הוא לא אמור לחזור. בקבוצה לא מתכננים משחקי אימון נוספים עד המשחק מול נוף הגליל ביום שישי הבא.