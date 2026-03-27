ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4328-3825מכבי הרצליה2
4027-3625הפועל ראשל"צ3
3728-3625הפועל ר"ג4
3733-3026בני יהודה5
3528-3225מ.ס קריית ים6
3536-3625הפועל כפר שלם7
3330-2725הפועל כפ"ס8
3332-2625הפועל רעננה9
3143-2826הפועל עפולה10
3032-3125מ.ס כפר קאסם11
3045-4226מכבי יפו12
2738-3226הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2430-2525הפועל חדרה16

"המטרה היא לעלות ליגה כמה שיותר מוקדם"

לוזון דיבר עם שחקני פ"ת בהרמת הכוסית, שוהם הוסיף: "חודש וחצי שמתנקז לעונה שלמה, מעריך מאוד את הזרים". וגם: לוגסי חוזר לאימונים ומה אמר הינדי

אבי לוזון בהרמת הכוסית (באדיבות המועדון)
אבי לוזון בהרמת הכוסית (באדיבות המועדון)

לאחר שני משחקים ללא ניצחון, מכבי פ"ת תחדש את משחקיה בליגה הלאומית, רק ביום שישי הבא, כאשר המשחק מול הפועל רעננה נדחה בשל היעדרותם של עידו כהן, ניב יהושע ולירן חזן, כאשר הבוקר, ערכו בקבוצה את הרמת הכוסית לקראת חג הפסח.

"אנחנו צריכים להיות מוכנים לליגה שחוזרת בשישי הבא, היינו במומנטום טוב בליגה, היה פנצ’ר מול עפולה, קורה. המטרה היא להשיג את עליית הליגה כמה שיותר מוקדם, אולי אפילו בתחילת הפלייאוף. מאחל לכולם ולכל חיילי צה”ל חג פסח כשר ושמח", אמר היו"ר אבי לוזון.

גם המאמן נועם שוהם דיבר: "אנחנו עומדים בפני חודש וחצי שמתנקז לעונה שלמה. יש פה שחקנים טובים, סגל חזק ואני מעריך מאוד את הזרים שנמצאים כאן בתקופה המורכבת הזאת של המלחמה. הם מגיעים לכל אימון ללא תירוצים, מקצוענים ואני חושב שחוזקה של קבוצת כדורגל זה שהזרים שנמצאים פה והם מחויבים לקבוצה, אוהבים את המקום, את האנשים ואת המועדון. ביום שישי חוזרים לליגה. נבוא רעבים, מרוכזים, יש לנו מטרת על ואני מאמין שאנחנו נעמוד בה. מאחל חג שמח לכל השחקנים, הצוות ולכל לחיילי צה”ל ששומרים עלינו".

שחקני מכבי פתח תקווה בהרמת הכוסית (באדיבות המועדון)

הינדי: זה הזמן שלנו להתעלות

הקפטן מוחמד הינדי הוסיף: "בשבוע הבא אנחנו חוזרים לליגה. בתחילת השנה התאספנו כולם בשביל מטרה אחת - לעלות ליגה. זה הזמן שלנו להתעלות על אף הקושי שיש בזמן מלחמה, בכדי להשיג את המטרה שלנו ולעלות ליגה. אני מאחל לכולם חג פסח שמח".

בינתיים, אריאל לוגסי, שסובל מקרע ברצועה הצולבת ועבר ניתוח, יחזור בשבוע הבא לאימונים עם כדור, כאשר בכל אופן, לעונה הזאת הוא לא אמור לחזור. בקבוצה לא מתכננים משחקי אימון נוספים עד המשחק מול נוף הגליל ביום שישי הבא.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
