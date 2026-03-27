התקיפות מאיראן מאיימות על ההשקעות בפ.ס.ז'

המלחמה המתפתחת במזרח התיכון, לצד תקיפות איראניות על תשתיות כלכליות במדינות כמו קטאר, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות, עשויה להשפיע גם על עולם הספורט, ובמיוחד על הכדורגל. מומחים לגיאופוליטיקה של ספורט ולמדינות המפרץ ניתחו את הסיכונים האפשריים ואת ההשלכות העתידיות, כאשר החשש המרכזי נוגע לאמון וליציבות.

העימותים בין איראן, ארצות הברית וישראל החריפו לאחרונה, ובמקביל להצעת שלום שהועברה דרך פקיסטן, איראן הרחיבה את התקיפות גם למדינות נוספות במפרץ. הפגיעות התמקדו בעיקר בתשתיות נפט וגז, מהלך שלא נראה קשור ישירות לספורט, אך בפועל עלול להשפיע על האסטרטגיה הכלכלית של אותן מדינות, כולל השקעות בספורט.

התקיפות הללו שברו את תחושת הביטחון ששררה במדינות המפרץ בשנים האחרונות. מדינות כמו קטאר ואיחוד האמירויות בנו תדמית של יציבות וביטחון, אך האירועים האחרונים ערערו את התפיסה הזו. לדברי מומחים, התדמית הזו הייתה חלק מרכזי מהיכולת למשוך השקעות ואירועי ספורט בינלאומיים, וכעת יידרש זמן רב כדי לשקם את האמון שנפגע.

ביטחון, כסף וספורט

מעבר לפגיעה בתדמית, עלתה גם שאלה ממשית לגבי ביטחון שחקנים ואוהדים. ביטולי אירועים ודחיות, לצד פרשת ביטול הפינאליסימה, חיזקו את התחושה שקיימת בעיה ביכולת להבטיח קיום תחרויות באזור. גם אם ליגות מקומיות חזרו לפעילות במהירות, כמו בליגה הקטארית, הספקות נותרו בעינם.

בנוסף, התקיפות חשפו את התלות של מדינות המפרץ בבעלות בריתן מבחינה צבאית. למרות ההשקעה האדירה בספורט ככלי "כוח רך", מומחים מדגישים כי כוח זה אינו מספק הגנה אמיתית במצבי עימות. הספורט מאפשר נוכחות בזירה הבינלאומית, אך אינו תחליף לעוצמה צבאית, והאירועים האחרונים המחישו זאת היטב.

הפגיעה בתשתיות האנרגיה, מקור ההכנסה המרכזי של המדינות הללו, עלולה להוביל לשינוי סדרי עדיפויות. מצד אחד, ייתכן שנראה העברת משאבים להשקעה בביטחון ובשיקום התשתיות. מצד שני, יש גם אפשרות הפוכה, הגדלת ההשקעה בספורט ובתדמית הבינלאומית כדי להסיט את תשומת הלב מהמשבר ולשמר את המעמד הגלובלי.

מומחים נוספים מציינים כי דווקא המשבר מדגיש את הצורך של מדינות המפרץ לגוון את מקורות ההכנסה שלהן. השקעות בספורט, תיירות והון זר עשויות להמשיך ואף להתחזק, אך לצד זאת, הביטחון יישאר בראש סדר העדיפויות. כלומר, הספורט לא ייעלם מהמשוואה, אך יידרש איזון חדש בין צרכים כלכליים לביטחוניים.

ומה לגבי מועדונים כמו פאריס סן ז'רמן, מנצ'סטר סיטי או ניוקאסל, שבבעלות קרנות מהמפרץ? נכון לעכשיו, לא נרשמה פגיעה ישירה בפעילותם, אך המבט מופנה לקרנות ההשקעה הגדולות של המדינות, כמו אלו של קטאר, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. העתיד תלוי בהתפתחות המלחמה, כאשר גם תחום החסויות עשוי להשתנות. חברות כמו אמירייטס, איתיחאד וקטאר איירווייז יידרשו לקבל החלטות, והאם נראה נסיגה או דווקא המשך השקעה, זו שאלה שנותרה פתוחה.