יום שבת, 28.03.2026 שעה 16:11
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

כבר לא בלתי ניתן לעצירה: מה עובר על הולאנד?

מאזן הכיבושים הצנוע שלו ב-2026 מוכיח שהחלוץ הנורבגי אינו מכונה, והוא גם לא כבש באף אחד מתשעת הגמרים שבהם שיחק מאז שהגיע למנצ'סטר סיטי ב-2022

ארלינג הולאנד (רויטרס)
ארלינג הולאנד (רויטרס)

הסוללות שלו לא התרוקנו, ולא היו שום תקלות מכניות מכל סוג. ארלינג הולאנד לא הפך למיושן, וגם לא היה זקוק לשום אתחול או עדכון. העניין הוא שהחלוץ הנורבגי הוא בסופו של דבר אנושי, גם אם המספרים שלו לא תמיד מרמזים על כך.

הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בליגת האלופות עם זלצבורג ב-2019, בגיל 19, כשכבש שלושער מול גנק. הוא עשה לעצמו שם באוסטריה, ובהמשך המשיך לשבור שיאים בדורטמונד. הוא היה השחקן הצעיר ביותר שהגיע ל-50 שערים במפעל הבכיר, וגם זה שנזקק למספר המשחקים הקטן ביותר כדי לעשות זאת, רק 49.

הוא הגיע למנצ'סטר סיטי בעונת 2022/23 והוכיח שהוא הרבה יותר מהבטחה. הוא שבר את שיאו של אלן שירר והפך לשחקן עם הכי הרבה שערים בעונה אחת בפרמייר ליג, 36, וגם לשחקן המהיר ביותר שהגיע ל-50 שערים במפעל. שוב. הוא גם שבר שיא נוסף שהיה שייך לכריסטיאנו רונאלדו, כשהפך לשחקן המהיר ביותר שמגיע ל-100 שערים עבור קבוצה באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, כשהוא עושה זאת ב-105 משחקים בלבד.

ארלינג הולאנד (רויטרס)ארלינג הולאנד (רויטרס)

מאט ב-2026

גם העונה הנוכחית נפתחה בצורה דומה. השערים זרמו. הוא כבש בקלות ובעקביות שהטילו אימה על היריבות, אך היו יקרי ערך עבור חבריו לקבוצה. בין אוגוסט לדצמבר הוא כבש 25 שערים בפרמייר ליג ובליגת האלופות. אבל עם פתיחת השנה החדשה, משהו נעצר. מאז תחילת 2026 הוא בקושי הצליח לכבוש חמישה שערים בלבד. הולאנד לא שיחק בחצי גמר גביע הליגה מול ניוקאסל, וכשכבר הופיע בשמינית גמר ליגת האלופות מול ריאל מדריד, ההתמודדות הייתה כמעט גמורה.

הנורבגי נעלם בחלק מהמשחקים הגדולים ביותר, במיוחד בגמרים. מנצ'סטר סיטי זכתה ביום ראשון האחרון בגביע הליגה בזכות צמד של ניקו אוריילי, שבתוך ארבע דקות פירק ארסנל שהאמינה עד אותו רגע כי תוכל לזכות בכל ארבעת המפעלים. הולאנד הצליח לרשום בעיטה אחת בלבד למסגרת. הנגיחה שלו בדקה ה-44 הלכה גבוה ולא סיכנה את קפה. גמרים אינם בשבילו, ואולי הוא פשוט לא בנוי לגמרים. זה היה הגמר התשיעי שבו שיחק מאז הגיע לסיטי, כולל גביע הליגה, הגביע האנגלי, ליגת האלופות, הסופר קאפ האירופי ומגן הקהילה, והוא לא כבש באף אחד מהם.

הולאנד אינו מכונה, הוא בן אדם. אבל מוקדם מדי להספיד אותו. למרות הירידה בכמות השערים מאז תחילת השנה, חלוץ מנצ'סטר סיטי עדיין מוביל את טבלת מלך השערים בפרמייר ליג עם 22 שערים, שלושה יותר מהמתחרה הקרוב ביותר שלו, איגור טיאגו. בנוסף, הוא ממשיך להיות אחד הכובשים הבולטים בליגת האלופות, כאשר רק קיליאן אמבפה, אנתוני גורדון והארי קיין כבשו יותר ממנו.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
