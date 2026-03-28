כבר לא בלתי ניתן לעצירה: מה עובר על הולאנד?

הסוללות שלו לא התרוקנו, ולא היו שום תקלות מכניות מכל סוג. ארלינג הולאנד לא הפך למיושן, וגם לא היה זקוק לשום אתחול או עדכון. העניין הוא שהחלוץ הנורבגי הוא בסופו של דבר אנושי, גם אם המספרים שלו לא תמיד מרמזים על כך.

הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בליגת האלופות עם זלצבורג ב-2019, בגיל 19, כשכבש שלושער מול גנק. הוא עשה לעצמו שם באוסטריה, ובהמשך המשיך לשבור שיאים בדורטמונד. הוא היה השחקן הצעיר ביותר שהגיע ל-50 שערים במפעל הבכיר, וגם זה שנזקק למספר המשחקים הקטן ביותר כדי לעשות זאת, רק 49.

הוא הגיע למנצ'סטר סיטי בעונת 2022/23 והוכיח שהוא הרבה יותר מהבטחה. הוא שבר את שיאו של אלן שירר והפך לשחקן עם הכי הרבה שערים בעונה אחת בפרמייר ליג, 36, וגם לשחקן המהיר ביותר שהגיע ל-50 שערים במפעל. שוב. הוא גם שבר שיא נוסף שהיה שייך לכריסטיאנו רונאלדו, כשהפך לשחקן המהיר ביותר שמגיע ל-100 שערים עבור קבוצה באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, כשהוא עושה זאת ב-105 משחקים בלבד.

ארלינג הולאנד (רויטרס)

מאט ב-2026

גם העונה הנוכחית נפתחה בצורה דומה. השערים זרמו. הוא כבש בקלות ובעקביות שהטילו אימה על היריבות, אך היו יקרי ערך עבור חבריו לקבוצה. בין אוגוסט לדצמבר הוא כבש 25 שערים בפרמייר ליג ובליגת האלופות. אבל עם פתיחת השנה החדשה, משהו נעצר. מאז תחילת 2026 הוא בקושי הצליח לכבוש חמישה שערים בלבד. הולאנד לא שיחק בחצי גמר גביע הליגה מול ניוקאסל, וכשכבר הופיע בשמינית גמר ליגת האלופות מול ריאל מדריד, ההתמודדות הייתה כמעט גמורה.

הנורבגי נעלם בחלק מהמשחקים הגדולים ביותר, במיוחד בגמרים. מנצ'סטר סיטי זכתה ביום ראשון האחרון בגביע הליגה בזכות צמד של ניקו אוריילי, שבתוך ארבע דקות פירק ארסנל שהאמינה עד אותו רגע כי תוכל לזכות בכל ארבעת המפעלים. הולאנד הצליח לרשום בעיטה אחת בלבד למסגרת. הנגיחה שלו בדקה ה-44 הלכה גבוה ולא סיכנה את קפה. גמרים אינם בשבילו, ואולי הוא פשוט לא בנוי לגמרים. זה היה הגמר התשיעי שבו שיחק מאז הגיע לסיטי, כולל גביע הליגה, הגביע האנגלי, ליגת האלופות, הסופר קאפ האירופי ומגן הקהילה, והוא לא כבש באף אחד מהם.

הולאנד אינו מכונה, הוא בן אדם. אבל מוקדם מדי להספיד אותו. למרות הירידה בכמות השערים מאז תחילת השנה, חלוץ מנצ'סטר סיטי עדיין מוביל את טבלת מלך השערים בפרמייר ליג עם 22 שערים, שלושה יותר מהמתחרה הקרוב ביותר שלו, איגור טיאגו. בנוסף, הוא ממשיך להיות אחד הכובשים הבולטים בליגת האלופות, כאשר רק קיליאן אמבפה, אנתוני גורדון והארי קיין כבשו יותר ממנו.