המחמאה של פרץ לשלושת חבריו בסאות'המפטון

שוער סאות'המפטון, דניאל פרץ, התעקש שגם שחקני ההתקפה של הקבוצה צריכים לקבל קרדיט על השערים הנקיים שלו ועל הנתונים ההגנתיים המרשימים ב-2026. פרץ רשם שבעה משחקים ללא ספיגה ב-15 הופעות מאז הושאל מבאיירן מינכן, וספג רק שלושה שערים בשבעת המשחקים האחרונים.

הישראלי סיפק לא מעט הצלות, אך סבור כי יחידה הגנתית יציבה היא זו שהניחה את היסודות למאבק של הקבוצה על מקום בפלייאוף העלייה בצ'מפיונשיפ. רק שש קבוצות בליגה מאפשרות פחות מסירות לכל פעולה הגנתית מאשר סאות'המפטון (10.76), נתון שמרמז על אחד ממשחקי הלחץ האגרסיביים ביותר בליגה.

פרץ החמיא לשחקני ההתקפה, בהם רוס סטיוארט, סייל לארין ופין אזאז, כאשר נשאל על סטיוארט לאחר שער הניצחון שלו מול פולהאם. "אני אוהב אותו", אמר. "הוא בחור כל כך טוב. הוא עובד קשה. הוא שם בשביל הקבוצה. הוא עובד קשה מאוד ויש לו מנטליות מדהימה.

"הוא תמיד שם את הקבוצה במקום הראשון, והוא באמת ראוי לזה כי הוא עובד כל כך קשה עבורנו. הוא נכנס למאבקים ונותן את הגוף שלו בשביל הקבוצה. הוא ראוי לרגעים האלה. כל שחקן, אפשר להזכיר את כולם. הדרך שבה אנחנו לוחצים עם פין וסייל בחלק הקדמי, הם עושים עבודה מדהימה”, הוסיף הישראלי.

פרץ סיכם: "זה גם כל המחליפים, הקישור וההגנה, כל אחד נותן 110 אחוז עם איכות גבוהה. אם זה לא היה קורה, לא היינו מנצחים". סטיוארט, שערך 40 הופעות מאז הצטרף מסנדרלנד ב-2023, מסיים חוזה ביוני. הוא כבש שישה שערים העונה.

לסאות'המפטון יש סעיף שמאפשר להאריך את חוזהו של החלוץ הסקוטי בשנה נוספת, אך המועדון ישקול לנהל מו"מ על חוזה לשנתיים בשכר נמוך יותר. לארין מושאל ממיורקה עם אופציה לרכישה קבועה, בעוד אזאז חתם על חוזה לארבע שנים לאחר שעבר ממידלסברו בשנה שעברה.