צ'מפיונשיפ 25-26
8040-8139קובנטרי1
7137-5939מידלסברו2
6939-6738איפסוויץ'3
6944-5339מילוול4
6657-6239האל סיטי5
6348-6339סאות'המפטון6
6351-6039רקסהאם7
6048-5639דרבי קאונטי8
5646-5039ווטפורד9
5446-5239נוריץ'10
5349-4839בירמינגהאם11
5361-5539ק.פ.ר12
5249-4539פרסטון13
5249-4439סוונסי14
5143-4639סטוק סיטי15
5150-4939בריסטול סיטי16
5054-5439שפילד יונייטד17
4846-3639צ'רלטון18
4349-3639בלקבורן19
4354-4039ווסט ברומיץ'20
4054-3738פורטסמות'21
3960-5139לסטר22
3951-3639אוקספורד יונייטד23
-679-2439שפילד וונסדיי24

המחמאה של פרץ לשלושת חבריו בסאות'המפטון

השוער הישראלי התעקש שגם שחקני ההתקפה של הקבוצה צריכים לקבל חלק מהקרדיט על כך שהוא שומר על שער נקי ועל הנתונים ההגנתיים המרשימים שלו ב-2026

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

שוער סאות'המפטון, דניאל פרץ, התעקש שגם שחקני ההתקפה של הקבוצה צריכים לקבל קרדיט על השערים הנקיים שלו ועל הנתונים ההגנתיים המרשימים ב-2026. פרץ רשם שבעה משחקים ללא ספיגה ב-15 הופעות מאז הושאל מבאיירן מינכן, וספג רק שלושה שערים בשבעת המשחקים האחרונים.

הישראלי סיפק לא מעט הצלות, אך סבור כי יחידה הגנתית יציבה היא זו שהניחה את היסודות למאבק של הקבוצה על מקום בפלייאוף העלייה בצ'מפיונשיפ. רק שש קבוצות בליגה מאפשרות פחות מסירות לכל פעולה הגנתית מאשר סאות'המפטון (10.76), נתון שמרמז על אחד ממשחקי הלחץ האגרסיביים ביותר בליגה.

פרץ החמיא לשחקני ההתקפה, בהם רוס סטיוארט, סייל לארין ופין אזאז, כאשר נשאל על סטיוארט לאחר שער הניצחון שלו מול פולהאם. "אני אוהב אותו", אמר. "הוא בחור כל כך טוב. הוא עובד קשה. הוא שם בשביל הקבוצה. הוא עובד קשה מאוד ויש לו מנטליות מדהימה.

דניאל פרץ חוגג (IMAGO)דניאל פרץ חוגג (IMAGO)

"הוא תמיד שם את הקבוצה במקום הראשון, והוא באמת ראוי לזה כי הוא עובד כל כך קשה עבורנו. הוא נכנס למאבקים ונותן את הגוף שלו בשביל הקבוצה. הוא ראוי לרגעים האלה. כל שחקן, אפשר להזכיר את כולם. הדרך שבה אנחנו לוחצים עם פין וסייל בחלק הקדמי, הם עושים עבודה מדהימה”, הוסיף הישראלי.

פרץ סיכם: "זה גם כל המחליפים, הקישור וההגנה, כל אחד נותן 110 אחוז עם איכות גבוהה. אם זה לא היה קורה, לא היינו מנצחים". סטיוארט, שערך 40 הופעות מאז הצטרף מסנדרלנד ב-2023, מסיים חוזה ביוני. הוא כבש שישה שערים העונה.

לסאות'המפטון יש סעיף שמאפשר להאריך את חוזהו של החלוץ הסקוטי בשנה נוספת, אך המועדון ישקול לנהל מו"מ על חוזה לשנתיים בשכר נמוך יותר. לארין מושאל ממיורקה עם אופציה לרכישה קבועה, בעוד אזאז חתם על חוזה לארבע שנים לאחר שעבר ממידלסברו בשנה שעברה.

