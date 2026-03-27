יום שישי, 27.03.2026 שעה 15:16
ספורט אחר  >> כדוריד

נזכרו מאוחר: בעיית אבטחה לנבחרת הכדוריד

לאחר שלבסוף השחקניות הסכימו לצאת למשחקים במוקדמות אליפות אירופה, צצה בעיה חדשה, כשהשב"כ לא מוכן לאבטח את הנבחרת בעקבות בקשה מאוחרת של האיגוד

נבחרת הנשים של ישראל בכדוריד (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)
נבחרת הנשים של ישראל בכדוריד (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)

סערה סביב משחקיה של נבחרת הנשים בכדוריד. לאחר שהשחקניות סירבו לצאת למשחקים במוקדמות אליפות אירופה, לבסוף הן הסכימו לטוס בשבוע הבא, אלא שכעת צצה בעיה אחרת והיא שהשב"כ לא מוכן לאבטח את המשלחת בגלל הגשת בקשה מאוחרת מצד האיגוד.

כפי שפורסם ב-ONE, שחקניות הנבחרת סירבו לצאת למשחקים נגד יוון וספרד במסגרת מוקדמות אליפות אירופה, בעיקר בגלל שהן נדרשו לשהות בחו"ל לתקופה ארוכה יחסית של 12 יום. אלא שביממה האחרונה הן חזרו בהן והסכימו לטוס, אך לפתע צצה בעיה אחרת - סוגיית האבטחה, וספק רב אם המשחקים יתקיימו.

באיגוד הכדוריד תקפו את השב"כ וטענו כי הוא לא מוכן לאבטח את נבחרת הנשים, אך הבעיה הייתה קודם כל בהתנהלות האיגוד. נציגי האיגוד הגישו את הבקשה לאבטחת נבחרת הנשים רק אתמול (חמישי) בשעה 12:00 בצהריים, זמן לא סביר לתיאום יציאת אבטחה כאשר הטיסה אמורה להיות במהלך חג הפסח ביום חמישי, ולכן באיגוד קיבלו סירוב.

נהלי העבודה של משרד התרבות והספורט והשב"כ דורשים הגשת בקשה של 35 יום מראש, ולעתים במקרים חריגים ניתן לקצר זאת, אך באיגוד הכדוריד התרשלו ולא דיווחו בזמן על יציאת הנבחרת. לכן בשב"כ, ארגון שמתוח עד הקצה במהלך המלחמה, לא העמידו אבטחה כנדרש בזמן כל כך קצר.

נבחרת ישראל בכדוריד נשים (רוברט למברג)נבחרת ישראל בכדוריד נשים (רוברט למברג)

גורמים במשרד הספורט אישרו את הפרטים ואמרו: "איגוד הכדוריד לא דיווח בזמן על יציאת המשלחת, על אף שהיה כנס גדול בנושא בימים האחרונים שדיבר בדיוק על זה. בכנס, שנערך ביום שלישי, נכח נציג מטעם הנהלת האיגוד, והוא לא חשב להודיע אפילו אז על יציאתה של נבחרת הנשים למשחקים. זו לא הפעם הראשונה שזה קורה עם איגוד הכדוריד. תיאום של יציאת מאבטחים לוקחת ימים, עשינו מאמצים רבים מול בכירים בשב"כ כדי לאפשר זאת, אך במגבלות הזמן זה בלתי אפשרי. היינו בהלם מהודעת איגוד הכדוריד, תמוה שהם תוקפים את מערכת הביטחון".

גורמים בהנהלת איגוד הכדוריד טוענים כי רק השבוע נסגרו תאריכי המשחקים, לאחר שהיה נדרש לקיים שיחות עם נבחרת יוון כדי שתארח את שני המשחקים אצלה. אחרי התיאום מול הנבחרות, יצא שהנסיעה תהיה ל-12 יום בחו"ל, דבר שהשחקניות בתחילה התנגדו אליו, אבל לבסוף הסכימו".

בתחילה האיגוד האירופי נתן לישראל אפשרות לא להירשם ולא להגיע למשחקים בגלל המלחמה, אבל אחרי שנבחרת ישראל לנשים בכדוריד כבר נרשמה למשחקים באופן רשמי והודיעה כי תתייצב אליהם - באיגוד הכדוריד הישראלי חוששים מקנס גדול מצד האיגוד האירופי במקרה שהנסיעה אכן תבוטל. "עלול להיות פה נזק כספי ותדמיתי גדול", כך אמרו באיגוד הכדוריד.

