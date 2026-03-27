"מעולם לא הרגשתי כאב כזה, הרגיש כמו נצח"

ג’וד בלינגהאם הגיע לריאל מדריד בקיץ 2023. האנגלי היה ההחתמה הבולטת של אותו קיץ וכבר מהמשחק הראשון שלו הוא הצדיק את המעבר. הוא הפך למלך השערים של הקבוצה ולאיש המרכזי בריאל מדריד. בנובמבר של אותה שנה, במשחק מול ראיו וייקאנו, הוא נפל לקרקע ופרק את הכתף, דבר שמנע ממנו למצות את מלוא הפוטנציאל שלו.

השחקן משחזר כעת את מה שעבר: "הכל התחיל ביום המשחק מול ראיו. זו הייתה החוויה הכי כואבת שהייתה לי אי פעם. זה הרגיש כמו נצח עד שהחזירו את הכתף למקום, וזה לקח 90 שניות מהרגע שהם נכנסו למגרש ועד שהחזירו אותה. כבר הצלחתי להחזיר אותה בעצמי כמה פעמים בעבר כשהיא יצאה מהמקום".

האנגלי מספר שכבר קיבל המלצה לעבור ניתוח עוד בדורטמונד: "בעונה האחרונה שלי בדורטמונד, בתחילתה, אמרו לי שאני צריך ניתוח בכתף אחרי נפילה קשה. ידעתי שמשהו לא בסדר, אבל זה היה באוגוסט-ספטמבר ומונדיאל היה בדצמבר, אז לא עברתי את הניתוח. אחר כך התחלתי להרגיש טוב יותר. כשהגעתי לריאל מדריד, לא סבלתי מכאבים".

“לא רציתי לאכזב את הקבוצה”

הטעות בדחיית הניתוח: "כולם אמרו לי שאני צריך ניתוח, אבל זו הייתה השנה הראשונה שלי בריאל מדריד ולא רציתי לאכזב את הקבוצה ולהיעדר לשלושה חודשים. לפציעת הכתף הייתה השפעה גדולה על שאר הגוף שלי. לא הייתי בכאב גדול, אבל לשחק כשאני יודע שאם אפול זה עלול לצאת שוב מהמקום גרם לכך שלא יכולתי להציג את היכולת הכי טובה שלי".

"אחרי שהפסדנו בגמר אליפות אירופה לספרד, לא רציתי שזה יהיה הטעם האחרון של הפסד לשלושה חודשים, אבל זה היה הזמן הטוב ביותר לעבור ניתוח. החלטתי להמשיך לעוד עונה, ולא הייתי צריך לעשות את זה", הוסיף.

לאחר שהודה בטעותו, השחקן מבטיח כי כעת הוא יכול לחזור ל-100%: "השנה שעברה גרמה לי להבין שאני לא יכול לקחת כמובן מאליו זכייה נוספת. עכשיו אני מרגיש טוב יותר מבחינה פיזית ויכול לחזור לרמה שלי".