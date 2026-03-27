יום שישי, 27.03.2026 שעה 17:39
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

"מעולם לא הרגשתי כאב כזה, הרגיש כמו נצח"

בלינגהאם משחזר את התקופה הקשה שעבר בריאל מדריד עם פציעת הכתף וכיצד היא מנעה ממנו להציג את יכולתו הטובה ביותר. וגם: החרטה על המועד של הניתוח

ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

ג’וד בלינגהאם הגיע לריאל מדריד בקיץ 2023. האנגלי היה ההחתמה הבולטת של אותו קיץ וכבר מהמשחק הראשון שלו הוא הצדיק את המעבר. הוא הפך למלך השערים של הקבוצה ולאיש המרכזי בריאל מדריד. בנובמבר של אותה שנה, במשחק מול ראיו וייקאנו, הוא נפל לקרקע ופרק את הכתף, דבר שמנע ממנו למצות את מלוא הפוטנציאל שלו.

השחקן משחזר כעת את מה שעבר: "הכל התחיל ביום המשחק מול ראיו. זו הייתה החוויה הכי כואבת שהייתה לי אי פעם. זה הרגיש כמו נצח עד שהחזירו את הכתף למקום, וזה לקח 90 שניות מהרגע שהם נכנסו למגרש ועד שהחזירו אותה. כבר הצלחתי להחזיר אותה בעצמי כמה פעמים בעבר כשהיא יצאה מהמקום".

האנגלי מספר שכבר קיבל המלצה לעבור ניתוח עוד בדורטמונד: "בעונה האחרונה שלי בדורטמונד, בתחילתה, אמרו לי שאני צריך ניתוח בכתף אחרי נפילה קשה. ידעתי שמשהו לא בסדר, אבל זה היה באוגוסט-ספטמבר ומונדיאל היה בדצמבר, אז לא עברתי את הניתוח. אחר כך התחלתי להרגיש טוב יותר. כשהגעתי לריאל מדריד, לא סבלתי מכאבים".

גג'וד בלינגהאם (IMAGO)

“לא רציתי לאכזב את הקבוצה”

הטעות בדחיית הניתוח: "כולם אמרו לי שאני צריך ניתוח, אבל זו הייתה השנה הראשונה שלי בריאל מדריד ולא רציתי לאכזב את הקבוצה ולהיעדר לשלושה חודשים. לפציעת הכתף הייתה השפעה גדולה על שאר הגוף שלי. לא הייתי בכאב גדול, אבל לשחק כשאני יודע שאם אפול זה עלול לצאת שוב מהמקום גרם לכך שלא יכולתי להציג את היכולת הכי טובה שלי".

"אחרי שהפסדנו בגמר אליפות אירופה לספרד, לא רציתי שזה יהיה הטעם האחרון של הפסד לשלושה חודשים, אבל זה היה הזמן הטוב ביותר לעבור ניתוח. החלטתי להמשיך לעוד עונה, ולא הייתי צריך לעשות את זה", הוסיף.

לאחר שהודה בטעותו, השחקן מבטיח כי כעת הוא יכול לחזור ל-100%: "השנה שעברה גרמה לי להבין שאני לא יכול לקחת כמובן מאליו זכייה נוספת. עכשיו אני מרגיש טוב יותר מבחינה פיזית ויכול לחזור לרמה שלי".

