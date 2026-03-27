ליגה איטלקית 25-26
6924-6630אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5423-4030רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4328-3130לאציו8
4236-3830בולוניה9
3940-3630ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3438-2130פארמה12
3342-3630גנואה13
3353-3430טורינו14
3042-3130קליארי15
2944-3530פיורנטינה16
2744-2530קרמונזה17
2740-2130לצ'ה18
1852-2230ורונה19
1854-2330פיזה20

מתקרב: ההצעה הענקית של ברצלונה לבאסטוני

המועדון הקטלוני ישלם לו שכר גבוה משמעותית מזה שהוא מקבל באינטר בחמש העונות הקרובות, כשהבלם האיטלקי צפוי כמעט להכפיל את שכרו. כל הפרטים בפנים

אלסנדרו באסטוני (IMAGO)
כל הסימנים מצביעים על כך שהמעבר של אלסנדרו באסטוני לברצלונה עשוי להפוך למציאות. בלם אינטר קרוב לתת אור ירוק לעסקה לאחר ההצעה שהגישה לו ברצלונה לחמש העונות הבאות. המספרים שהניח המועדון הקטלוני על השולחן גבוהים משמעותית ממה שהוא מרוויח באיטליה ואף ישפרו מאוד את שכרו גם במקרה שיסכים להארכה ושדרוג מצד אינטר. לבאסטוני ברור שהוא כמעט יכפיל את שכרו בברצלונה, ולכן הכל מתקדם לעבר עסקה שתצא לפועל אם שני המועדונים יגיעו להסכמה מספקת.

לפי דיווח של 'ספורטאיטליה', שכרו הנוכחי של באסטוני, לאחר השדרוגים האחרונים, עשוי להגיע העונה ל-7 מיליון אירו ברוטו בתוספת בונוסים, סכום שאינטר יכולה להעלות במעט אם הבלם יסכים לחידוש חוזה שעדיין לא הונח על השולחן. תקרת השכר של אינטר עמוסה מאוד, ולכן קיים מרחב מצומצם בלבד לשיפור בחוזה שכבר כעת נחשב לאחד הגבוהים בסגל האיטלקי.

ברצלונה כבר הציגה לפני מספר חודשים טיוטה לחוזה אפשרי והבהירה שמדובר באחת מההשקעות המרכזיות שלה. בשנים האחרונות המועדון היה זהיר מאוד בכל הנוגע למבנה השכר וההיררכיה בסגל לאחר גל החידושים האחרון, אך במקרה של באסטוני מדובר במהלך אסטרטגי וברצלונה הלכה עד הסוף כדי לשכנע שחקן שנחשב בעיניה למפתח לשיפור ההגנה בפרויקט הספורטיבי החדש.

אין תג מחיר רשמי

האסטרטגיה של ברצלונה הייתה לשכנע תחילה את השחקן ורק לאחר מכן לפעול מול אינטר, מועדון שצריך למכור אחד מכוכביו כדי לאזן את התקציב ולעמוד בכללי הפייר פליי הפיננסי. נכון לעכשיו, ברצלונה לא הגישה הצעה רשמית ולא התקיימו מגעים ישירים בין המועדונים, כאשר הכל ממתין להבהרת עמדתו של הבלם. באסטוני שוקל רק שתי אפשרויות, מעבר לברצלונה או הארכת חוזה באינטר, אך הוא כבר נוטה באופן ברור לעזיבה.

למרות דיווחים שהעריכו את שוויו בטווח שבין 60 ל-80 מיליון אירו, בפועל אינטר לא קבעה תג מחיר רשמי, לא לברצלונה ולא לסביבת השחקן. ביום שני האחרון התקיימה פגישה בין סוכנו של הבלם, טוליו טינטי, לבין הנהלת אינטר, שבה נדון עתידו של באסטוני והחל להתברר כי לאחר פגרת הנבחרות תיפתח הדרך לשיחות בין המועדונים. מכאן צפוי להתחיל המשא ומתן האמיתי סביב הסכומים והאפשרות למצוא נוסחה שתוזיל את המחיר הסופי. ברצלונה פתוחה לשילוב שחקן בעסקה, ואינטר תצטרך להחליט בהתאם לשמות שיוצעו.

בברצלונה מבינים שאם באסטוני ייתן את האישור הסופי, עמדת המיקוח שלהם תהיה משמעותית מאוד. ראשית, הדבר ימנע כניסה של הצעות גבוהות יותר ויבטל תחרות על השחקן, ושנית, באינטר יודעים שהקיץ הקרוב עשוי להיות ההזדמנות האחרונה לקבל סכום משמעותי עבורו אם לא יחדש חוזה. חוזהו של באסטוני מסתיים ב-2028, כך שלאחר הקיץ יישארו לו רק שנתיים. באסטוני כבר כמעט משוכנע להצטרף.

בברצלונה שוררת אופטימיות לגבי השלמת העסקה, שעשויה להיות הראשונה שתיסגר לקראת העונה הבאה. המועדון הקפיא אפשרויות אחרות ומתמקד כעת לחלוטין בבאסטוני, במטרה לא לפספס את השחקן שנבחר לחזק את ההגנה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
