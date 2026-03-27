מתקרב: ההצעה הענקית של ברצלונה לבאסטוני

כל הסימנים מצביעים על כך שהמעבר של אלסנדרו באסטוני לברצלונה עשוי להפוך למציאות. בלם אינטר קרוב לתת אור ירוק לעסקה לאחר ההצעה שהגישה לו ברצלונה לחמש העונות הבאות. המספרים שהניח המועדון הקטלוני על השולחן גבוהים משמעותית ממה שהוא מרוויח באיטליה ואף ישפרו מאוד את שכרו גם במקרה שיסכים להארכה ושדרוג מצד אינטר. לבאסטוני ברור שהוא כמעט יכפיל את שכרו בברצלונה, ולכן הכל מתקדם לעבר עסקה שתצא לפועל אם שני המועדונים יגיעו להסכמה מספקת.

לפי דיווח של 'ספורטאיטליה', שכרו הנוכחי של באסטוני, לאחר השדרוגים האחרונים, עשוי להגיע העונה ל-7 מיליון אירו ברוטו בתוספת בונוסים, סכום שאינטר יכולה להעלות במעט אם הבלם יסכים לחידוש חוזה שעדיין לא הונח על השולחן. תקרת השכר של אינטר עמוסה מאוד, ולכן קיים מרחב מצומצם בלבד לשיפור בחוזה שכבר כעת נחשב לאחד הגבוהים בסגל האיטלקי.

ברצלונה כבר הציגה לפני מספר חודשים טיוטה לחוזה אפשרי והבהירה שמדובר באחת מההשקעות המרכזיות שלה. בשנים האחרונות המועדון היה זהיר מאוד בכל הנוגע למבנה השכר וההיררכיה בסגל לאחר גל החידושים האחרון, אך במקרה של באסטוני מדובר במהלך אסטרטגי וברצלונה הלכה עד הסוף כדי לשכנע שחקן שנחשב בעיניה למפתח לשיפור ההגנה בפרויקט הספורטיבי החדש.

אלסנדרו באסטוני (IMAGO)

אין תג מחיר רשמי

האסטרטגיה של ברצלונה הייתה לשכנע תחילה את השחקן ורק לאחר מכן לפעול מול אינטר, מועדון שצריך למכור אחד מכוכביו כדי לאזן את התקציב ולעמוד בכללי הפייר פליי הפיננסי. נכון לעכשיו, ברצלונה לא הגישה הצעה רשמית ולא התקיימו מגעים ישירים בין המועדונים, כאשר הכל ממתין להבהרת עמדתו של הבלם. באסטוני שוקל רק שתי אפשרויות, מעבר לברצלונה או הארכת חוזה באינטר, אך הוא כבר נוטה באופן ברור לעזיבה.

למרות דיווחים שהעריכו את שוויו בטווח שבין 60 ל-80 מיליון אירו, בפועל אינטר לא קבעה תג מחיר רשמי, לא לברצלונה ולא לסביבת השחקן. ביום שני האחרון התקיימה פגישה בין סוכנו של הבלם, טוליו טינטי, לבין הנהלת אינטר, שבה נדון עתידו של באסטוני והחל להתברר כי לאחר פגרת הנבחרות תיפתח הדרך לשיחות בין המועדונים. מכאן צפוי להתחיל המשא ומתן האמיתי סביב הסכומים והאפשרות למצוא נוסחה שתוזיל את המחיר הסופי. ברצלונה פתוחה לשילוב שחקן בעסקה, ואינטר תצטרך להחליט בהתאם לשמות שיוצעו.

בין 60 ל-80 מיליון. אלסנדרו באסטוני (IMAGO)

בברצלונה מבינים שאם באסטוני ייתן את האישור הסופי, עמדת המיקוח שלהם תהיה משמעותית מאוד. ראשית, הדבר ימנע כניסה של הצעות גבוהות יותר ויבטל תחרות על השחקן, ושנית, באינטר יודעים שהקיץ הקרוב עשוי להיות ההזדמנות האחרונה לקבל סכום משמעותי עבורו אם לא יחדש חוזה. חוזהו של באסטוני מסתיים ב-2028, כך שלאחר הקיץ יישארו לו רק שנתיים. באסטוני כבר כמעט משוכנע להצטרף.

בברצלונה שוררת אופטימיות לגבי השלמת העסקה, שעשויה להיות הראשונה שתיסגר לקראת העונה הבאה. המועדון הקפיא אפשרויות אחרות ומתמקד כעת לחלוטין בבאסטוני, במטרה לא לפספס את השחקן שנבחר לחזק את ההגנה.