"יובנטוס טסה לפולין כדי לשכנע את לבנדובסקי"

יובנטוס יצאה בכל הכוח בניסיון לצרף את רוברט לבנדובסקי החל מ-30 ביוני. המועדון מטורינו מנסה לפתות את החלוץ של ברצלונה שלא לחדש את חוזהו בתנאים מופחתים ולהיות חלק מהפרויקט שלהם בטווח הקצר והבינוני, והם עושים כל שביכולתם כדי לשכנע אותו. שליח של יובה נסע לפולין במהלך פגרת הנבחרות הזו כדי ליצור קשר עם הפולני ולהדגיש בפניו את הרצון להביא אותו לליגה האיטלקית. מחווה שהם מקווים שתישא פרי, שכן הוא הפך לאחד היעדים המרכזיים שלהם לחיזוק ההתקפה.

לפי מה שמדווח ב'גאזטה דלו ספורט', המנכ"ל של יובנטוס, דמיאן קומולי, שלח נציג מהמחלקה הספורטיבית של המועדון שישב ביציעים במשחק בין פולין לאלבניה, שהסתיים בניצחון פולני ובשער של לבנדובסקי. ביובנטוס רוצים להמחיש את רמת העניין הגבוהה שלהם בסקורר ולברר את המצב כדי להתחיל לתכנן את העונה הבאה. הם רוצים לדעת האם קיימות אפשרויות אמיתיות להחתים אותו, שכן במקרה שלא, יפתחו במשא ומתן במסלולים אחרים.

יובנטוס מנסה להאריך את חוזהו של דושאן ולאחוביץ', אך זקוקה לחלוץ נוסף. תוכנית א' היא לבנדובסקי ותוכנית ב' היא רנדל קולו מואני, שמושאל כעת מפאריס סן ז'רמן לטוטנהאם ויראה בחיוב הצעה מהאיטלקים. בכל מקרה, לא יהיו מהלכים עד שלבנדובסקי יקבל החלטה.

לבנדובסקי עדיין לא הכריע

החלוץ הפולני כבר הבהיר שלא יקבל שום החלטה עד לסיום העונה, כשהוא ממתין להצעת החידוש של ברצלונה. הנשיא הנבחר, ז'ואן לאפורטה, הבהיר כי יציעו לפולני להמשיך, אם כי צפוי שמדובר יהיה בחוזה קצר ועם הפחתה משמעותית בשכר. לבנדובסקי תמיד העדיף להישאר, אך יבחן אפשרויות נוספות בהתאם לפרויקט הספורטיבי ולהצעות הכלכליות, שעשויות להיות גבוהות בהרבה מאלו של ברצלונה.

מצד אחד, קיימת האפשרות להמשיך להתחרות ברמה הגבוהה ביותר במועדונים כמו יובנטוס או מילאן, אך גם להתחיל הרפתקה חדשה כמו ב-MLS, שם שיקגו פייר ואורלנדו סיטי עשויות להגיש עבורו הצעות משמעותיות. גם בטורקיה הציעו לו סכומי כסף גבוהים מאוד, בעוד שהאופציה של ערב הסעודית נראית כרגע מחוץ לתמונה מסיבות משפחתיות.