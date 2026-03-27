מכבי ת"א עדכנה לגבי מצב הפציעה של לונדברג

מכבי תל אביב הראתה אופי ענק שוב אתמול (חמישי), כשאחרי שהייתה מרחק נגיעה מהפסד, היא הצליחה להשוות פחות משנייה לסיום ואז לנצח 100:104 בהארכה את דובאי ביורוליג, ובכך נתנה לעצמה סיכוי ראלי להגיע לפליי אין השנה.

הצהובים עדכנו כי איפה לונדברג, שמחלים מפציעה בגיד אכילס ממשיך לעבודת השיקום שלו בהתאם לתכנית שהביאו לו והוא החל להתאמן עם כדור באימונים אישיים ובמקביל לחזק את הרגל הפגועה, כשהוא צפוי לחזור בהדרגה לקבוצה בשבועיים שלושה הקרובים.

כזכור, לונדברג נפצע ב-12.2 במשחק נגד באיירן מינכן, כשאז דיברו על זמן היעדרות של 4-6 שבועות וכך נראה שיהיה. מדובר באחד מהשחקנים המובילים של מכבי ת”א, שהיה בכושר נהדר טרם פציעתו ואין ספק שעודד קטש ינשום לרווחה כשהוא יחזור אל הפרקט.