"ארטטה היה הבוס עוד כשארסן ונגר היה מאמן"

ארסנל נמצאת בעונה נהדרת. למרות שהפסידה בגמר גביע הליגה 2:0 למנצ’סטר סיטי, התותחנים נמצאים חזק מאוד בשאר המסגרות, ונמצאים בעמדה מצוינת לזכות באליפות ראשונה מזה למעלה מ-20 שנה, והרבה מכך בזכות המאמן שלהם, מיקל ארטטה.

מי שהחמיא לספרדי הוא שחקן העבר של ארסנל, אלכס אוקסלייד-צ’מברליין. האנגלי התראיין וסיפר על תקופתו עם ארטטה עוד כשהמאמן היה שחקן איתו בחדר ההלבשה: “הוא התחיל לערוך לנו פגישות ניתוח כי ארסן מגיע מדור אחר. הכל היה קשור אלינו, אם נטפל במה שאנחנו צריכים, ננצח. אבל כשנגיע למשחק מול מנצ’סטר סיטי או משחק גדול אחר, מיקל היה הבוס שלנו”.

“רצינו לדעת מה הם עושים מקרן, משהו שלא עשינו קודם. מיקל, בתור שחקן, הכניס את זה, והתחלנו לצפות יותר ביריבה, לא משנה מי הם היו. קודם פשוט היינו רואים את זה על הנייר או הלוח, והבוס (ונגר) היה מתחיל לצייר קווים”.

מיקל ארטטה, היה מאמן כבר כשחקן (רויטרס)

“מה שלמדתי מארטטה היה פתיחת עיניים, ככה דמייתי את פפ”

צ’מברליין המשיך והחמיא לארטטה על הדקדקנות והירידה לפרטים: “אני חושב שעכשיו אפשר לראות, וכמובן שהתאמנתי איתם לפני שהלכתי לסלטיק לשלושה חודשים, מה שראיתי ולמדתי היה פתיחת עיניים. עבורי, זה בדיוק כמו שדמיינתי את הצוות של פפ גווארדיולה”.

“גם בליברפול היינו קצת יותר פשוטים והפילוסופיות שלנו היו שונות, אבל אפשר לראות את הדברים שמיקל עושה. כל פרט באמת מטורף, וכשחקן, הוא כנראה התגאה בזה יותר מהשחקן הממוצע בזמן שהוא שיחק”.