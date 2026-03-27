יום שישי, 27.03.2026 שעה 15:15
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

"ארטטה היה הבוס עוד כשארסן ונגר היה מאמן"

שחקן העבר, אלכס אוקסלייד-צ’מברליין, שחלק את חדר ההלבשה בארסנל עם המאמן, סיפר בראיון: "כל פרט קטן חשוב לו, כבר כשחקן הוא התגאה בזה, מדהים”

|
אוקסלייד-צ’מברליין ומיקל ארטטה (IMAGO)
אוקסלייד-צ'מברליין ומיקל ארטטה (IMAGO)

ארסנל נמצאת בעונה נהדרת. למרות שהפסידה בגמר גביע הליגה 2:0 למנצ’סטר סיטי, התותחנים נמצאים חזק מאוד בשאר המסגרות, ונמצאים בעמדה מצוינת לזכות באליפות ראשונה מזה למעלה מ-20 שנה, והרבה מכך בזכות המאמן שלהם, מיקל ארטטה.

מי שהחמיא לספרדי הוא שחקן העבר של ארסנל, אלכס אוקסלייד-צ’מברליין. האנגלי התראיין וסיפר על תקופתו עם ארטטה עוד כשהמאמן היה שחקן איתו בחדר ההלבשה: “הוא התחיל לערוך לנו פגישות ניתוח כי ארסן מגיע מדור אחר. הכל היה קשור אלינו, אם נטפל במה שאנחנו צריכים, ננצח. אבל כשנגיע למשחק מול מנצ’סטר סיטי או משחק גדול אחר, מיקל היה הבוס שלנו”.

“רצינו לדעת מה הם עושים מקרן, משהו שלא עשינו קודם. מיקל, בתור שחקן, הכניס את זה, והתחלנו לצפות יותר ביריבה, לא משנה מי הם היו. קודם פשוט היינו רואים את זה על הנייר או הלוח, והבוס (ונגר) היה מתחיל לצייר קווים”.

מיקל ארטטה, היה מאמן כבר כשחקן (רויטרס)

“מה שלמדתי מארטטה היה פתיחת עיניים, ככה דמייתי את פפ”

צ’מברליין המשיך והחמיא לארטטה על הדקדקנות והירידה לפרטים: “אני חושב שעכשיו אפשר לראות, וכמובן שהתאמנתי איתם לפני שהלכתי לסלטיק לשלושה חודשים, מה שראיתי ולמדתי היה פתיחת עיניים. עבורי, זה בדיוק כמו שדמיינתי את הצוות של פפ גווארדיולה”.

“גם בליברפול היינו קצת יותר פשוטים והפילוסופיות שלנו היו שונות, אבל אפשר לראות את הדברים שמיקל עושה. כל פרט באמת מטורף, וכשחקן, הוא כנראה התגאה בזה יותר מהשחקן הממוצע בזמן שהוא שיחק”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */