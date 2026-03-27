יום שישי, 27.03.2026 שעה 15:27
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

יחזקאל: הצוות אמור לחזור כבר בימים הקרובים

השחקן השתתף יחד עם לדרמן ובן חמו ביוזמה השנתית של איסוף סלי מזון של "אחים לסמל" ואמר: "התגעגענו לקהל שלנו". וגם: התייחסותו למצב של דן ביטון

שגיב יחזקאל אורז סלי מזון (רדאד ג'בארה)
זו השנה ה-13 שעמותת “אחים לסמל” המורכבת מאוהדי מכבי תל אביב, בשיתוף פרויקט “עושים טוב בצהוב” של קרן מכבי ת"א ומקיימת יוזמה מבורכת של איסוף סלי מזון עבור מעוטי יכולת, כאשר בפעם השנייה ברציפות, הצליחו לגייס סכום של למעלה ממיליון שקלים.

מה שהחל באיסוף מוצרים מחוץ לשער 11, הפך למערך מסודר של גיוס, אריזה ואף שינוע המוצרים (תוצרת הארץ בלבד) לאלו שזקוקים לכך. בפסח הנוכחי, בהתאמה להנחיות פיקוד העורף, חולקו ימי האריזות ליומיים, כשהבוקר הגיעו גם שחקני הקבוצה שגיב יחזקאל, בן לדרמן ואיתי בן חמו לסייע במלאכת האריזה. 

“כמובן שזה חשוב מאוד. הגענו לאירוע התרמה של קרן מכבי ואחים לסמל, אירוע התרמה נפלא שהם עושים לפני כל חג. זה דבר חשוב, במיוחד בתקופה בה אנחנו נמצאים. למיטב הבנתי נאספו מעל מיליון שקלים בפעם השנייה ברציפות, אז מגיע להם כל הכבוד שיש. אני שמח להיות פה, לתת יד ולעזור וזה המעט שאני וכל שחקני הקבוצה שיגיעו לכאן יכולים לעשות”, סיפר שגיב יחזקאל.

“הזדמנות לפגוש את האוהדים? אני יכול להגיד לך אישית וגם בשם השחקנים שמאוד התגעגענו לקהל שלנו ולשחק מולו עם העידוד שלו. אני יודע שבתקופה הקרובה זה קצת פחות ייצא לפועל ואני מקווה שזה יסתדר כמה שיותר מהר. כרגע נוכל לתת להם קצת נחת וטיפה להסב גאווה ושמחה מהטלוויזיה. לתת להם לטעום מאיתנו קצת”, הוסיף על המפגש עם הקהל.

“כדורגל זה הכל בשבילנו”

חזרת הכדורגל: “אנחנו מתגעגעים ומאוד רוצים לחזור. כדורגל זה הכל בשבילנו, אבל יש את המצב והמציאות שאנחנו חיים בה כרגע. אנחנו כשחקנים לא שונים מאף אזרח במדינה וחווים את אותו הדבר כמו כולם. בהזדמנות זו אני רוצה להגיד שחשוב מאוד להישמע להנחיות פיקוד העורף. כאבא לשני בנים ועם אישה מדהימה, אנחנו חווים את אותו הדבר ובכל אזעקה רץ לממ”ד ומנסה להעביר את הזמן ברוגע”.

הקשר עם מאמנו ועם הזרים: “אנחנו בקשר יומיומי עם הצוות ועם השחקנים הזרים. אנחנו מתאמנים, אנחנו בשגרה ועובדים קשה כי הליגה צריכה לחזור בשבוע הבא. למיטב ידיעתי הצוות אמור לחזור כבר בימים הקרובים. לגבי השחקנים זה כל אחד והחוויה שלו: אין לנו שום סיי בעניין הזה. אני מאחל ומקווה מאוד שכולם יחזרו לכאן בקרוב והמציאות שלנו תשתנה ותהיה טובה.

“אני רוצה להגיד שאני וכל השחקנים והמועדון משתתפים בצער המשפחות השכולות. זה דבר באמת כואב לראות חיילים נופלים וכמובן גם אזרחים. זה מצער מאוד ואני מקווה שבע”ה לא נראה את זה בכלל, שהכל יעבור ונחזור לחיות את החיים שלנו כמו שצריך”.

“מאחל לדן ביטון לחזור למגרשים כמה שיותר מהר”

מצבו של חברו דן ביטון: “דיברתי עם דן, הוא חבר טוב שלי, אבל גם לא רציתי להיכנס יותר מדי בפן האישי. לא נכנסתי יותר מדי ללמה וכמה, רק רציתי לדעת שהמצב הוא לא באמת כל כך גרוע ואני מאחל לו לחזור למגרשים כמה שיותר מהר, בריא וחזק. זה מגיע לו, הוא ילד טוב שעובד קשה ואני מקווה שהכול יעבור כמה שיותר מהר”.

נעם פרוסטיג, ממובילי עמותת אחים לסמל, הוסיף: “אנחנו בשגרת מלחמה עוד מעט כבר שנתיים וחצי והאירוע הזה מוכיח שלא מוותרים וממשיכים גם כשקשה. החיבור הזה של הקהילה, של השחקנים שמגיעים לארוז, של משפחות של מונצחים שלנו שהגיעו לעזור זה חשוב ומחזק את הקהילה הזאת.

“גיוס של מעל מיליון שקלים? מדברים על כך שישראל מפולגת ובסוף עם ישראל מוכיח שהוא אחד. את מיליון השקלים הרכיבו אוהדים מהצפון, מהדרום ומהמרכז. גם אוהדים של ב”ש, חיפה ושל בית”ר. בסוף אנחנו עם אחד ומסגרת אחד וחשוב להיות ביחד ולתמוך האחד בשני. התוצאה בסוף היא מיליון שקל בתרומות תוך עשרה ימים ואלפי מארזים שיישלחו לכל מי שצריך לקבל אותם”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
