יחזקאל: הצוות אמור לחזור כבר בימים הקרובים

זו השנה ה-13 שעמותת “אחים לסמל” המורכבת מאוהדי מכבי תל אביב, בשיתוף פרויקט “עושים טוב בצהוב” של קרן מכבי ת"א ומקיימת יוזמה מבורכת של איסוף סלי מזון עבור מעוטי יכולת, כאשר בפעם השנייה ברציפות, הצליחו לגייס סכום של למעלה ממיליון שקלים.

מה שהחל באיסוף מוצרים מחוץ לשער 11, הפך למערך מסודר של גיוס, אריזה ואף שינוע המוצרים (תוצרת הארץ בלבד) לאלו שזקוקים לכך. בפסח הנוכחי, בהתאמה להנחיות פיקוד העורף, חולקו ימי האריזות ליומיים, כשהבוקר הגיעו גם שחקני הקבוצה שגיב יחזקאל, בן לדרמן ואיתי בן חמו לסייע במלאכת האריזה.

“כמובן שזה חשוב מאוד. הגענו לאירוע התרמה של קרן מכבי ואחים לסמל, אירוע התרמה נפלא שהם עושים לפני כל חג. זה דבר חשוב, במיוחד בתקופה בה אנחנו נמצאים. למיטב הבנתי נאספו מעל מיליון שקלים בפעם השנייה ברציפות, אז מגיע להם כל הכבוד שיש. אני שמח להיות פה, לתת יד ולעזור וזה המעט שאני וכל שחקני הקבוצה שיגיעו לכאן יכולים לעשות”, סיפר שגיב יחזקאל.

“הזדמנות לפגוש את האוהדים? אני יכול להגיד לך אישית וגם בשם השחקנים שמאוד התגעגענו לקהל שלנו ולשחק מולו עם העידוד שלו. אני יודע שבתקופה הקרובה זה קצת פחות ייצא לפועל ואני מקווה שזה יסתדר כמה שיותר מהר. כרגע נוכל לתת להם קצת נחת וטיפה להסב גאווה ושמחה מהטלוויזיה. לתת להם לטעום מאיתנו קצת”, הוסיף על המפגש עם הקהל.

שגיב יחזקאל אורז סלי מזון (רדאד ג'בארה)

“כדורגל זה הכל בשבילנו”

חזרת הכדורגל: “אנחנו מתגעגעים ומאוד רוצים לחזור. כדורגל זה הכל בשבילנו, אבל יש את המצב והמציאות שאנחנו חיים בה כרגע. אנחנו כשחקנים לא שונים מאף אזרח במדינה וחווים את אותו הדבר כמו כולם. בהזדמנות זו אני רוצה להגיד שחשוב מאוד להישמע להנחיות פיקוד העורף. כאבא לשני בנים ועם אישה מדהימה, אנחנו חווים את אותו הדבר ובכל אזעקה רץ לממ”ד ומנסה להעביר את הזמן ברוגע”.

הקשר עם מאמנו ועם הזרים: “אנחנו בקשר יומיומי עם הצוות ועם השחקנים הזרים. אנחנו מתאמנים, אנחנו בשגרה ועובדים קשה כי הליגה צריכה לחזור בשבוע הבא. למיטב ידיעתי הצוות אמור לחזור כבר בימים הקרובים. לגבי השחקנים זה כל אחד והחוויה שלו: אין לנו שום סיי בעניין הזה. אני מאחל ומקווה מאוד שכולם יחזרו לכאן בקרוב והמציאות שלנו תשתנה ותהיה טובה.

“אני רוצה להגיד שאני וכל השחקנים והמועדון משתתפים בצער המשפחות השכולות. זה דבר באמת כואב לראות חיילים נופלים וכמובן גם אזרחים. זה מצער מאוד ואני מקווה שבע”ה לא נראה את זה בכלל, שהכל יעבור ונחזור לחיות את החיים שלנו כמו שצריך”.

בן לדרמן אורז סלי מזון (רדאד ג'בארה)

“מאחל לדן ביטון לחזור למגרשים כמה שיותר מהר”

מצבו של חברו דן ביטון: “דיברתי עם דן, הוא חבר טוב שלי, אבל גם לא רציתי להיכנס יותר מדי בפן האישי. לא נכנסתי יותר מדי ללמה וכמה, רק רציתי לדעת שהמצב הוא לא באמת כל כך גרוע ואני מאחל לו לחזור למגרשים כמה שיותר מהר, בריא וחזק. זה מגיע לו, הוא ילד טוב שעובד קשה ואני מקווה שהכול יעבור כמה שיותר מהר”.

נעם פרוסטיג, ממובילי עמותת אחים לסמל, הוסיף: “אנחנו בשגרת מלחמה עוד מעט כבר שנתיים וחצי והאירוע הזה מוכיח שלא מוותרים וממשיכים גם כשקשה. החיבור הזה של הקהילה, של השחקנים שמגיעים לארוז, של משפחות של מונצחים שלנו שהגיעו לעזור זה חשוב ומחזק את הקהילה הזאת.

“גיוס של מעל מיליון שקלים? מדברים על כך שישראל מפולגת ובסוף עם ישראל מוכיח שהוא אחד. את מיליון השקלים הרכיבו אוהדים מהצפון, מהדרום ומהמרכז. גם אוהדים של ב”ש, חיפה ושל בית”ר. בסוף אנחנו עם אחד ומסגרת אחד וחשוב להיות ביחד ולתמוך האחד בשני. התוצאה בסוף היא מיליון שקל בתרומות תוך עשרה ימים ואלפי מארזים שיישלחו לכל מי שצריך לקבל אותם”.