בסגל חסר: ב"ש נפרדה ב-3:3 מהפועל ירושלים

הפועל באר שבע והפועל ירושלים נפרדו הבוקר (שישי) ב-3:3 במשחק אימון שנערך באצטדיון טרנר, במסגרת ההכנות לחזרת הליגה בסוף השבוע הבא. שריקת הפתיחה התעכבה כרבע שעה בעקבות התראות על ירי מאיראן בסביבות השעה 10:45.

באר שבע פתחה טוב ועלתה ליתרון במחצית הראשונה מפנדל של אמיר גנאח, אבל הפועל ירושלים הצליחה להפוך את התוצאה ועלתה ל-1:3 במהלך המחצית השנייה בזכות שערים של ישראל דאפה, אוהד אלמגור ואנדרו אידוקו. הקבוצה של רן קוז’וק לא הרימה ידיים והצליחה לחזור למשחק. זאהי אחמד צימק, ובהמשך גם אופיר דוידזאדה מצא את הרשת וקבע שוויון 3:3, תוצאה שנשמרה עד לסיום.

עבור המוליכה מבירת הנגב מדובר בעוד משחק הכנה חשוב, שבו הצוות המקצועי קיבל הזדמנות לבחון שחקנים כמו עמית אוחנה וניב וקנין, שהציגו יכולת טובה במחצית השנייה. האדומים הסתדרו ללא הזרים מיגל ויטור, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה ואיגור זלאטנוביץ’, שנמצאים בקפריסין, ושחקני הנבחרת אור בלוריאן, גיא מזרחי, ניב אליאסי ואליאל פרץ.

זיו אריה (רדאד ג'בארה)

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, יוני סטויאנוב, מתן בלטקסה, איתי קנריק, אופיר דוידזאדה, איתי חזות, שי אליאס, זאהי אחמד, רועי לוי, אמיר גנאח וג'בון איסט.

עלו מהספסל: ניב וקנין, שלומי דהאן, איתי חמי, עמית אוחנה, יונתן גרינבאום.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, תמיר חיימוביץ’, הראל שלום, ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, נדים וראסנה, אנדרו אידוקו, אוהד אלמגור וישראל דאפה.

עלו מהספסל: בן גורדין, איתמר יחזקיה, ינון אליהו, יונתן סורקין, בן שמעון, אבישי צוריאל, מתן חוזז, גיא בדש, איבה רנסום ואיליי מדמון.