5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בסגל חסר: ב"ש נפרדה ב-3:3 מהפועל ירושלים

ללא הזרים שנמצאים בקפריסין ושחקני הנבחרת, המוליכה סיימה בתיקו עם הקבוצה מהתחתית בטרנר. גנאח, אחמד ודוידזאדה כבשו, דאפה, אלמגור ואידוקו מנגד

|
רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)
הפועל באר שבע והפועל ירושלים נפרדו הבוקר (שישי) ב-3:3 במשחק אימון שנערך באצטדיון טרנר, במסגרת ההכנות לחזרת הליגה בסוף השבוע הבא. שריקת הפתיחה התעכבה כרבע שעה בעקבות התראות על ירי מאיראן בסביבות השעה 10:45.

באר שבע פתחה טוב ועלתה ליתרון במחצית הראשונה מפנדל של אמיר גנאח, אבל הפועל ירושלים הצליחה להפוך את התוצאה ועלתה ל-1:3 במהלך המחצית השנייה בזכות שערים של ישראל דאפה, אוהד אלמגור ואנדרו אידוקו. הקבוצה של רן קוז’וק לא הרימה ידיים והצליחה לחזור למשחק. זאהי אחמד צימק, ובהמשך גם אופיר דוידזאדה מצא את הרשת וקבע שוויון 3:3, תוצאה שנשמרה עד לסיום.

עבור המוליכה מבירת הנגב מדובר בעוד משחק הכנה חשוב, שבו הצוות המקצועי קיבל הזדמנות לבחון שחקנים כמו עמית אוחנה וניב וקנין, שהציגו יכולת טובה במחצית השנייה. האדומים הסתדרו ללא הזרים מיגל ויטור, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה ואיגור זלאטנוביץ’, שנמצאים בקפריסין, ושחקני הנבחרת אור בלוריאן, גיא מזרחי, ניב אליאסי ואליאל פרץ. 

זיו אריה (רדאד ג'בארה)

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, יוני סטויאנוב, מתן בלטקסה, איתי קנריק, אופיר דוידזאדה, איתי חזות, שי אליאס, זאהי אחמד, רועי לוי, אמיר גנאח וג'בון איסט.

עלו מהספסל: ניב וקנין, שלומי דהאן, איתי חמי, עמית אוחנה, יונתן גרינבאום.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, תמיר חיימוביץ’, הראל שלום, ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, נדים וראסנה, אנדרו אידוקו, אוהד אלמגור וישראל דאפה.

עלו מהספסל: בן גורדין, איתמר יחזקיה, ינון אליהו, יונתן סורקין, בן שמעון, אבישי צוריאל, מתן חוזז, גיא בדש, איבה רנסום ואיליי מדמון.

