יום שישי, 27.03.2026 שעה 13:49
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"זסנו בעונה לא פשוטה כאשר יש מגן כמו בטאי"

במכבי חיפה החמיאו למגן על הגישה: "עובד קשה ולא עושה פרצופים", אך יכול מאוד להיות שבעונה הבאה יעדיפו להחזיר במקומו את גטאצ'ו או ווהב מכפר סבא

זוהר זסנו (עמרי שטיין)
מכבי חיפה תחדש ביום ראשון את אימוניה בסגל כמעט מלא, כאשר הבשורה הטובה ביותר שיכולה הייתה לקבל היא חזרתו של הבלם הצעיר, אלעד אמיר, לאימונים מלאים, מה שאומר שלקראת חידוש המשחקים בשבוע הבא תהיה לברק בכר מצבת בלמים שכוללת את עבדולאי סק, ליסב עיסאת, שון גולדברג ואלעד אמיר. 

אחד השחקנים שהגיעו בקיץ האחרון לירוקים ועד כה היה רחוק מלהרשים בהזדמנויות שקיבל הוא זוהר זסנו, מה שמעלה את השאלה האם המגן הימני ימשיך בעונה הבאה או שמכבי חיפה תעדיף להחזיר את אחד משחקניה שמושאלים העונה להפועל כפר סבא – גטאצ'ו יבלו או מורן ווהב.

זסנו הגיע כאמור מבית"ר ירושלים במסגרת הטרייד שהביא גם סילבה קאני לכרמל ושלח לבירה את רועי אלימלך ועילאי חג’ג’. בחיפה אמרו על השחקן: “זסנו בחור נדיר, אחד שעובד קשה ומקצוען חיובי. אף פעם לא תראו אותו עושה פרצופים. הוא פשוט נמצא בעונה לא פשוטה כשיש מגן ימני פותח ברמה גבוהה כמו יילה בטאי”.

