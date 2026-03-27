ישיבת ועדת הנוער נדחתה לחול המועד פסח

ההחלטה על מתווה חזרה במחלקות הנוער השונות נדחה בשבוע. ב-31/03 הייתה אמורה להתכנס ועדת הנוער, במקביל לוועדת ליגות א'-ג', זאת על מנת לדון על התאריכים שהוצעו בישיבה הראשונה, תאריכים ראליים להחזיר את מחלקות הנוער לפעילות ובתקווה גם לסיום עונת 2025/26 כסדרה, ברקע מבצע ‘שאגת הארי’.

בדומה לוועדת ליגות א'-ג', ועדת הנוער הייתה אמורה להתכנס בזום, אלא שנדחתה בשבוע ימים, לחול המועד פסח, מה שעשוי להביא ההתכנסות ליום ראשון שני, רגע לפני חג שני בפסח. הסיבה? שבוע אקסטרה שיש במחלקות הנוער לעומת קבוצות הבוגרים. עדיין לא ברור מה יהיה כאן אחרי הפסח, אבל הוועדה תצטרך לסגור פינות, הרי שככל שהימים חולפים, המצב לא מזהיר במיוחד.

במפגש הראשון בו התכנסה הוועדה, הצביעו חבריה בעד המתווה שהוצג, כשבפגישה הבאה, שתתקיים בחול המועד פסח, יחודדו וידויקו מספר דברים, ועל כן יצביעו חברי הוועדה. המטרה להגיע להסכמות בדבר אחד מהתאריכים שהציגה הוועדה בפני הנהלת ההתאחדות ומשם לחתור, עד כמה שאפשר, לסיום עונת המשחקים הנוכחית.

האתגר בצפון

בצפון יהיה מאתגר יותר, הרי מה שמתרחש כיום בצפון הארץ, בלחימה מול חיזבאללה, מקשה עד מאוד להביא הילדים ובני הנוער אל מחוץ לבית, המקלטים והממ"דים לנסיעה בכבישים עד למתחם האימונים שלהם, שגם ברובם אינם מאפשרים אימון או משחק נוכח העובדה שאין מרחב מוגן תקני המאושר פיקוד העורף. הרבה כאב ראש לוועדת הנוער ולהתאחדות בנושא.