ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

ישיבת ועדת הנוער נדחתה לחול המועד פסח

הוועדה הייתה אמורה להתכנס במקביל לזאת של ליגות א'-ג', אלא שנדחתה נוכח העובדה שלמחלקות יש "שבוע אקסטרה". ההצבעה תתייחס למתווה החזרה למגרשים

כדורגל (יונתן גינזבורג)

ההחלטה על מתווה חזרה במחלקות הנוער השונות נדחה בשבוע. ב-31/03 הייתה אמורה להתכנס ועדת הנוער, במקביל לוועדת ליגות א'-ג', זאת על מנת לדון על התאריכים שהוצעו בישיבה הראשונה, תאריכים ראליים להחזיר את מחלקות הנוער לפעילות ובתקווה גם לסיום עונת 2025/26 כסדרה, ברקע מבצע ‘שאגת הארי’.

בדומה לוועדת ליגות א'-ג', ועדת הנוער הייתה אמורה להתכנס בזום, אלא שנדחתה בשבוע ימים, לחול המועד פסח, מה שעשוי להביא ההתכנסות ליום ראשון שני, רגע לפני חג שני בפסח. הסיבה? שבוע אקסטרה שיש במחלקות הנוער לעומת קבוצות הבוגרים. עדיין לא ברור מה יהיה כאן אחרי הפסח, אבל הוועדה תצטרך לסגור פינות, הרי שככל שהימים חולפים, המצב לא מזהיר במיוחד.

במפגש הראשון בו התכנסה הוועדה, הצביעו חבריה בעד המתווה שהוצג, כשבפגישה הבאה, שתתקיים בחול המועד פסח, יחודדו וידויקו מספר דברים, ועל כן יצביעו חברי הוועדה. המטרה להגיע להסכמות בדבר אחד מהתאריכים שהציגה הוועדה בפני הנהלת ההתאחדות ומשם לחתור, עד כמה שאפשר, לסיום עונת המשחקים הנוכחית.

האתגר בצפון

בצפון יהיה מאתגר יותר, הרי מה שמתרחש כיום בצפון הארץ, בלחימה מול חיזבאללה, מקשה עד מאוד להביא הילדים ובני הנוער אל מחוץ לבית, המקלטים והממ"דים לנסיעה בכבישים עד למתחם האימונים שלהם, שגם ברובם אינם מאפשרים אימון או משחק נוכח העובדה שאין מרחב מוגן תקני המאושר פיקוד העורף. הרבה כאב ראש לוועדת הנוער ולהתאחדות בנושא.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
