ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

שחקן צ'לסי יכול לרשום הישג היסטורי במונדיאל

המגן הספרדי, מארק קוקורייה, צפוי להיות בסגל הנבחרת בקיץ הקרוב. במידה ויזכה, הוא יהפוך לראשון אי פעם לזכות ביורו, מונדיאל הקבוצות והנבחרות

מארק קוקורייה (IMAGO)
מאמני הנבחרות הגדולות מנצלים את הפגרה הנוכחית על מנת לעשות הכנות אחרונות לקראת פרסום הסגל למונדיאל בקיץ הקרוב. מארק קוקורייה, המגן הפותח של נבחרת ספרד ביורו האחרון, ממשיך לקבל את הקרדיט מלואיס דה לה פואנטה ועשוי לפתוח ב-11 של ‘לה רוחה’ גם באליפות העולם.

במידה ונבחרת ספרד, אשר נחשב לאחת הפייבוריטיות, תזכה במונדיאל, מגן צ’לסי ירשום הישג יוצא דופן. אם קוקורייה יניף את גביע העולם ב-19 ביולי, הוא יהפוך לשחקן הראשון אי פעם לזכות במונדיאל, יורו ומונדיאל המועדונים.

הספרדי זכה ביורו בקיץ 2024 עם נבחרת ספרד החזקה לאחר ניצחון 1:2 על אנגליה בגמר. שנה לאחר מכן המגן הגיע עם צ’לסי לאליפות העולם למועדונים, הראשונה אי פעם, והצליח לזכות עם הבלוז לאחר 0:3 מוחץ על אלופת אירופה פ.ס.ז’. בקיץ הקרוב הוא יקווה לחזור לאמריקה במטרה לזכות בעוד מונדיאל, אך הפעם זה יהיה התואר הגדול ביותר שיש לכדורגל להציע.

