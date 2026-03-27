שחקן צ'לסי יכול לרשום הישג היסטורי במונדיאל

מאמני הנבחרות הגדולות מנצלים את הפגרה הנוכחית על מנת לעשות הכנות אחרונות לקראת פרסום הסגל למונדיאל בקיץ הקרוב. מארק קוקורייה, המגן הפותח של נבחרת ספרד ביורו האחרון, ממשיך לקבל את הקרדיט מלואיס דה לה פואנטה ועשוי לפתוח ב-11 של ‘לה רוחה’ גם באליפות העולם.

במידה ונבחרת ספרד, אשר נחשב לאחת הפייבוריטיות, תזכה במונדיאל, מגן צ’לסי ירשום הישג יוצא דופן. אם קוקורייה יניף את גביע העולם ב-19 ביולי, הוא יהפוך לשחקן הראשון אי פעם לזכות במונדיאל, יורו ומונדיאל המועדונים.

הספרדי זכה ביורו בקיץ 2024 עם נבחרת ספרד החזקה לאחר ניצחון 1:2 על אנגליה בגמר. שנה לאחר מכן המגן הגיע עם צ’לסי לאליפות העולם למועדונים, הראשונה אי פעם, והצליח לזכות עם הבלוז לאחר 0:3 מוחץ על אלופת אירופה פ.ס.ז’. בקיץ הקרוב הוא יקווה לחזור לאמריקה במטרה לזכות בעוד מונדיאל, אך הפעם זה יהיה התואר הגדול ביותר שיש לכדורגל להציע.