יום שישי, 27.03.2026 שעה 13:55
כדורגל עולמי

ז'ואן גארסיה נשאר מחוץ לסגל ספרד מול סרביה

על אף זימון הבכורה של שחקן ברצלונה בפגרה הנוכחית, לואיס דה לה פואנטה נתן מקום ללא פחות מ-3 שוערים אחרים שיוכלו להתמודד הערב (23:00) עם סרביה

|
ז'ואן גארסיה (IMAGO)
המונדיאל הולך ומתקרב, והנבחרות בעיצומה של פגרת הנבחרות האחרונה לעונה הנוכחית, כשהן ממשיכות בהכנות לקראת הטורניר הגדול מכולם. מי שנחשבת על ידי רבים לפייבוריטית להניף את התואר, היא ספרד, שתפגוש הערב (שישי, 23:00) את סרביה למשחק ידידות, אך היא תעשה זאת ללא שחקן בכיר.

אחד השוערים הכי טובים באירופה העונה הוא ז’ואן גארסיה, שהגיע לברצלונה בקיץ 2025. זמן רב דובר על כך שהוא צריך כבר להיות חלק מנבחרת ספרד ובפגרה הזאת הוא סוף סוף קיבל את הזימון המיוחל. עם זאת, הוא זומן לצידם של שלושה שוערים נוספים וכעת הוא הושאר מחוץ לסגל של לואיס דה לה פואנטה נגד סרביה, כשאלכס רמירו, דויד ראיה ואונאי סימון הועדפו עליו.

מוקדם יותר, השוער נתן ראיון ל’מונדו דפורטיבו’: “התקבלתי במחנה של הנבחרת בצורה נהדרת. כולם קיבלו אותי בחום, זה הקל עליי מאוד. אני מאוד שמח, זה גם עוזר במיוחד שיש פה הרבה שחקנים מברצלונה שהסבירו לי איך הדברים עובדים”.

גארסיה: אם יחליטו להזמין אותי למונדיאל אהיה מאושר

על האם הוא רואה את עצמו במונדיאל: “לא, אבל זה נכון שכשאתה מזומן בשלב כזה הסיכויים להיות חלק מהסגל הסופי קיימים. אני צריך להמשיך לעבוד וליהנות מהחוויה של להיות כאן, אם דה לה פואנטה יחליט להזמין אותי גם לגביע העולם אהיה מאושר”.

הביטול של הפיינליסימה: “אין ספק שזה היה יכול להיות מיוחד מאוד. זה היה משחק ממש טוב, לא רק בגלל רמת התחרות, אלא כי זה היה צריך להיות משחק על תואר. משחק מאוד תובעני וגם הכנה טובה לגביע העולם, אבל זה כנראה לא היה אמור לקרות”.

לבסוף, החלום הכי גדול שלו: “אני רוצה לזכות בליגת האלופות עם בארסה, זאת הפסגה הכי גדולה של המועדונים וכמובן שהפרס הכי גדול שיש הוא המונדיאל, ולזכות בו ביחד עם נבחרת ספרד יהיה נפלא”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */