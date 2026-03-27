ז'ואן גארסיה נשאר מחוץ לסגל ספרד מול סרביה

המונדיאל הולך ומתקרב, והנבחרות בעיצומה של פגרת הנבחרות האחרונה לעונה הנוכחית, כשהן ממשיכות בהכנות לקראת הטורניר הגדול מכולם. מי שנחשבת על ידי רבים לפייבוריטית להניף את התואר, היא ספרד, שתפגוש הערב (שישי, 23:00) את סרביה למשחק ידידות, אך היא תעשה זאת ללא שחקן בכיר.

אחד השוערים הכי טובים באירופה העונה הוא ז’ואן גארסיה, שהגיע לברצלונה בקיץ 2025. זמן רב דובר על כך שהוא צריך כבר להיות חלק מנבחרת ספרד ובפגרה הזאת הוא סוף סוף קיבל את הזימון המיוחל. עם זאת, הוא זומן לצידם של שלושה שוערים נוספים וכעת הוא הושאר מחוץ לסגל של לואיס דה לה פואנטה נגד סרביה, כשאלכס רמירו, דויד ראיה ואונאי סימון הועדפו עליו.

מוקדם יותר, השוער נתן ראיון ל’מונדו דפורטיבו’: “התקבלתי במחנה של הנבחרת בצורה נהדרת. כולם קיבלו אותי בחום, זה הקל עליי מאוד. אני מאוד שמח, זה גם עוזר במיוחד שיש פה הרבה שחקנים מברצלונה שהסבירו לי איך הדברים עובדים”.

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

גארסיה: אם יחליטו להזמין אותי למונדיאל אהיה מאושר

על האם הוא רואה את עצמו במונדיאל: “לא, אבל זה נכון שכשאתה מזומן בשלב כזה הסיכויים להיות חלק מהסגל הסופי קיימים. אני צריך להמשיך לעבוד וליהנות מהחוויה של להיות כאן, אם דה לה פואנטה יחליט להזמין אותי גם לגביע העולם אהיה מאושר”.

הביטול של הפיינליסימה: “אין ספק שזה היה יכול להיות מיוחד מאוד. זה היה משחק ממש טוב, לא רק בגלל רמת התחרות, אלא כי זה היה צריך להיות משחק על תואר. משחק מאוד תובעני וגם הכנה טובה לגביע העולם, אבל זה כנראה לא היה אמור לקרות”.

לבסוף, החלום הכי גדול שלו: “אני רוצה לזכות בליגת האלופות עם בארסה, זאת הפסגה הכי גדולה של המועדונים וכמובן שהפרס הכי גדול שיש הוא המונדיאל, ולזכות בו ביחד עם נבחרת ספרד יהיה נפלא”.