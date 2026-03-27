"לא מביאים אותנו לישיבה, איך שחקנים יתאמנו?"

בהתאחדות לכדורגל ממשיכים לשבור את הראש כיצד הליגות הנמוכות יחזרו למשחק הכדורגל הכל כך אהוב עלינו, במה שנראה, לפי שעה, כבלתי אפשרי. ההתאחדות לכדורגל, בדומה לגופים אחרים במדינה, כפופים להנחיות פיקוד העורף, כך שכל יום שעובר ואין שינוי בהם, הרי שלא ניתן לחזור ולהתאמן באופן סדיר, שלא לדבר על לחזור ולשחק כדורגל ולסיים העונה כסדרה.

"לא מביאים אותנו לישיבה פרונטלית בשלישי הקרוב, אלא בזום, אז איך מצפים מהשחקנים בקבוצות לחזור ולהתאמן במגרשים?", תוהה יניב נוח, חבר הנהלת ההתאחדות ונציג הליגות הנמוכות, בדבריו ל-ONE. "אני בקשר רציף עם כל קבוצות ליגות א' ו-ב'. כרגע, אין אפשרות לחזר להתאמן, בטח לא אחרי הימים העצימים שהיו כאן", המשיך בדבריו.

"כל אחד חרד לגורלו, כל שחקן נמצא במקום שלו. לאף אחד אין ראש לכדורגל", הוסיף יניב. רק אתמול (חמישי), כזכור, בצער רב וביגון קודר, נהרג מפגיעת טיל בנהריה אורי פרץ ז"ל, בן ה-43, כשרכב על אופניו ברחבי העיר להביא קרטון חלב למשפחתו. מדובר בשחקן עבר של הפועל נהריה, שאיננה עוד קיימת, כשהתפרקה היא בשנת 2022.

"כל שחקן נמצא במקום שלו, בעיר שלו, בבית שלו. לאף אחד אין באמת ראש לכדורגל בימים כאלה. צריך שינוי דרסטי בשטח בכדי שנוכל לחשוב בכלל על לבוא ולהתאמן, שלא לדבר על לשחק כדורגל. כרגע, ממשיכים להסתמך על תקנון ההתאחדות. להשלים 75% וזהו. לחשוב שהיום אנחנו בדיוק חודש ימים ללא אימונים, מאז 27/02", ציין יניב.

"אפשר להגיד, לפחות כרגע, שמרבית חברי הועדה לא רואים סיטואציה בה הכדורגל בליגות הנמוכות חוזר. אין כל חלון הזדמנויות לאימונים. כפי שפורסם אצלכם, אין במרבית המגרשים מרחבים מוגנים להכיל את כלל הקבוצות והאנשים. אם אני צריך להגיע מהבית שלי, בנסיעה של כשעה, אני חושב פעמיים. איך נביא שחקנים? איני יכול לקחת אחריות על כך", סיכם יניב.