שחקני נבחרת איטליה חגגו את הניצחון של בוסניה

אחת הנבחרות הכי גדולות בהיסטוריה של הכדורגל היא איטליה, שזכתה לא פחות מ-3 פעמים במונדיאל, כשהפעם האחרונה הייתה ב-2006, אבל הרבה זמן העניינים עובדים פחות טוב אצל הנבחרת מארץ המגף, כשהיא לא העפילה לגביע העולם מאז 2014.

האזורי רוצים לשנות זאת והם בדרך הנכונה, אחרי שאתמול (חמישי) הם ניצחו בחצי גמר פלייאוף העלייה למונדיאל 0:2 את צפון אירלנד הודות לשערים של סנדרו טונאלי ומויסה קין. עכשיו עומד ביניהם לבין טיסה לארצות הברית בקיץ משחק אחד בלבד, גורלי במיוחד, שייערך ביום שלישי בערב, אך נראה שהם כבר התחילו לחגוג.

אחרי שהמשחק שלהם נגמר אתמול, ווילס ובוסניה התמודדו בדו-קרב פנדלים על הזכות לפגוש את האיטלקים בגמר. מצלמות באצטדיון תפסו את שחקני הסגל של האזורי צופים במתח במתרחש וכשהבוסנים כבשו את הפנדל המכריע, השחקנים מארץ המגף נצפו חוגגים. האם הם התגרו בגורל? ימים יגידו.