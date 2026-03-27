חי: אולימפיאקוס ניקוסיה - הפועל ת"א 0:0

המלחמה עם איראן גרמה לקבוצות הישראליות לשינוי מתכונת בשל השבתת המשחקים, כאשר ההודעה על חזרתה של ליגת העל הביאה איתה היערכות מחדש. הפועל תל אביב, איחדה בין כל שחקניה בקפריסין וכדי להמשיך להתכונן למכבי חיפה ביום שני הבא (6.4), היא עורכת בשעה זו מפגש הכנה שלישי ואחרון מול אולימפיאקוס ניקוסיה.

כאמור, זה המשחק השלישי והאחרון של האדומים במחנה האימונים בקפריסין, כאשר היא ניצחה את ההתמודדות הראשונה 0:2 נגד איה נאפה ובמשחקה השני שהתרחש ביום רביעי, היא הביסה בגדול 2:5 את ספרטקוס קיטיו. אליניב ברדה יקווה לסיים בצורה מושלמת.

כזכור לפני העצירה הכפויה של הכדורגל הישראלי, הפועל ת”א ניצבה במקום הרביעי בטבלה עם מאזן של 45 נקודות, לאור 14 ניצחונות, חמישה הפסדים ועוד חמש תוצאות תיקו. במחזור האחרון היא נבלמה עם 0:0 מאכזב נגד בני סכנין, כשכאמור הפנים לתחילת אפריל ולמשחק הגדול והחשוב מול החבורה של ברק בכר מהכרמל.

ההרכב הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, פרנאן מאיימבו, צ'יקו אלבס, מרקוס קוקו, אל ים קנצפולסקי, טל ארצ'ל, שאנדה סילבה, עומרי אלטמן, דניאל דאפה ועמנואל בואטנג.

מחצית ראשונה:

דקה 4: דאפה ניסה להפתיע את השוער מזווית קשה לאחר יציאה שלו, אך הוא קלט את הכדור.

דקה 5: אלטמן בעט מתוך הרחבה, אך השוער של הקבוצה המקומית היה שוב במקום.