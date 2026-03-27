נעצרה: הפועל ת"א נכנעה במשחק ההכנה האחרון

לא מושלמת. לרגל חזרתה של ליגת העל, הפועל תל אביב ערכה את משחק האימון השלישי והאחרון שלה בקפריסין היום (שישי), אך לעומת שני המשחקים הקודמים, אותם ניצחה, הפעם היא נכנעה 1:0 לאולימפיאקוס ניקוסיה.

פתיחת המשחק הייתה טובה עבור החבורה של אליניב ברדה, כאשר דניאל דאפה ועומרי אלטמן הגיעו להזדמנויות בדקות הראשונות. לאחר מכן, רובה המוחלט של המחצית הראשונה הייתה עם כדורגל בינוני, כאשר האדומים שלטו בנעשה על הדשא אך לא היו מספיק תכליתיים.

גם במחצית השנייה שחקני האורחת לא השכילו להכניע את השוער המקומי, והם נענשו בדקה ה-71 לאחר שניקוסיה כבשה מפנדל וקבעה את תוצאת המשחק. עתה, חניכיו של ברדה עם הפנים לליגה, כאשר הם יפגשו ביום שני ה-6.4 את מכבי חיפה.

ההרכב הפועל תל אביב: אסף צור (גד עמוס, 64’), שחר פיבן (יזן נסאר, 64’), פרננד מאיימבו, צ'יקו (זיו מורגן, 64’), מרקוס קוקו (דורון ליידנר, 50’), אל ים קנצפולסקי (לוקאס פלקאו, 64’), טל ארצ'ל (גיאורגי קופרבה, 64’), שאנדה סילבה (מור בוסקילה, 46’), עומרי אלטמן (יותם כלפה, 64’), דניאל דאפה (רביד אוליצקי, 64’) ועמנואל בואטנג (עומרי לוי, 64’).

מחצית ראשונה:

דקה 4: דאפה ניסה להפתיע את השוער מזווית קשה לאחר יציאה שלו, אך הוא קלט את הכדור.

דקה 5: אלטמן בעט מתוך הרחבה, אך השוער של הקבוצה המקומית היה שוב במקום.

דקה 32: בעיטה טובה של אולימפיאקוס ניקוסיה נהדפה על ידי צור.

דקה 34: בואטנג השתלט על הכדור לאחר טעות של ניקוסיה, אך ההקפצה שלו מעל השוער הלכה החוצה.

עמנואל בואטנג (באדיבות המועדון)

מחצית שנייה:

דקה 62: אלטמן ניגש לכדור חופשי, אך העביטה שלו הלכה מעל השער.

דקה 66: שחקן ניקוסיה הגיע לאחד על אחד מול צור, אך השוער הדף את ניסיונו.

דקה 71: שער, אולימפיאקוס ניקוסיה עלתה ליתרון 0:1: השופט הורה על הנקודה הלבנה, ממנה שחקנה של ניקוסיה לא התבלבל, שלח כדור לפינה הימנית והעלה את קבוצתו ליתרון.

דקה 82: הזדמנות להפועל ת"א להשוות. עומרי לוי המחליף נכנס לרחבה וסחט הדיפה מהשוער היריב. על הריבאונד עט לוקאס פלקאו שבעט מהמקום ושוב השוער התערב והדף לקרן.

דקה 90+6: כדור רוחב של דורון ליידנר הגיע למאיימבו, אך הבלם לא פגש אותו בצורה מיטבית ובעט גבוה מעל השער.