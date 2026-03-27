"הספידו ואמרו שאני לא רלוונטי, שיסתכלו עכשיו"

עולם ה-MMA הישראלי קיבל הבוקר (שישי) תזכורת מהדהדת לכך שמשפחת גורדון היא כוח שאי אפשר להתעלם ממנו. הפעם היה זה תורו של כיבדי גורדון להוכיח שהכישרון המשפחתי רחוק מלהצטמצם רק לאחיו המפורסם אהבת השם. בקרב שנערך בלימה שבפרו, כיבדי לא נזקק ליותר מכמה שניות כדי להכניע בנוקאאוט קטלני את יריבו המקומי, אלכסיס ראמוס, שנותר מוטל על הקנבס בזמן שמאות ישראלים ביציעים הופכים את האולם המקומי לזירה ביתית רועשת במיוחד.

מיד לאחר הניצחון המוחץ ותוך כדי שהחגיגות במועדון מקומי בלימה בעיצומן, התפנה כיבדי גורדון לראיון מיוחד ל-ONE. בקול מלא בביטחון עצמי של לוחם שחזר למרכז הבמה, הוא סיפר על התחושות שליוו אותו בשנתיים האחרונות ועל הרגע בו ידע שהניצחון הזה שייך לו ורק לו.

“לא באתי להשתתף, באתי לסיים את העבודה”

עבור כיבדי, הניצחון הזה היה הרבה יותר מסתם עוד שורה ברקורד המקצועי. זה היה מסע של צדק ספורטיבי לאחר התחושות הקשות מהקרב הקודם בארגון. "עשיתי את זה בדיוק כמו שהבטחתי", פתח כיבדי את דבריו בנחרצות. "בפעם הקודמת שהייתי פה בקרב, השארתי את ההחלטה לידיים של השופטים וכולנו ראינו את הגניבה שהם עשו לי, זה ישב לי בראש בכל יום מאז. אמרתי לעצמי שאין מצב בעולם שהפעם זה שוב יגיע להחלטת שופטים. באתי לסיים את העבודה. לא באתי רק להשתתף, לא באתי לשחק, באתי פשוט לסיים אותו ולהוריד לו את הראש”.

כיבדי גורדון מאושר (FFC 102)

האסטרטגיה של כיבדי הייתה אגרסיבית מהשנייה הראשונה, והוא לא הסתיר את העובדה שחיפש את המגע המהיר והקטלני. "בגדול, האסטרטגיה הייתה לפגוע עם הברכיים. רציתי להיכנס חזק, ישר להתחיל מלחמה ולא לחכות אפילו רגע אחד. ישר קפצתי עם בעיטה לפנים, הוא אמנם הצליח לצאת מזה, אבל אני לא עצרתי לרגע. רציתי להתחיל לבעוט לו ברגליים ולחפש את הברכיים לראש ולגוף. כפי שראיתם, הוא ניסה להחזיר לי אחרי שהבאתי לו בעיטה לרגל, אבל אני הדפתי אותה עם הברך שלי. הוא כנראה נפצע קשה ברגל באותו רגע, ואז פשוט באתי לסגור עניין עם אגרופים. השופט ראה שהוא ספג יותר מדי נזק ועצר את הקרב מיד כי הוא הבין שהיריב כבר לא איתנו”.

הדומיננטיות של כיבדי הייתה כל כך גדולה, שהוא אפילו לא הספיק להחליף מילה עם היריב המושפל בסיום הקרב. "לא יצא לי לדבר עם היריב בכלל", הוא משחזר. "הייתי באופוריה מטורפת עם כל הקהל הישראלי שהגיע, זה היה טירוף מוחלט. הייתי על הגדרות, הייתי בחגיגות, הייתי בעולם משלי. הבנתי שלקחו אותו ישר באמבולנס לבית חולים, אז לא ראיתי בכלל מה קרה איתו אחר כך. המטרה הושגה והוא כבר לא היה פקטור”.

כיבדי גורדון על גג העולם (FFC 102)

היהלומים של משפחת גורדון נוצרים תחת לחץ

השם גורדון נושא עמו ציפיות כבדות משקל, במיוחד לאחר ההצלחה המטאורית של אחיו אהבת השם. כיבדי מודה שהלחץ היה שם בכל פינה, אבל הוא בחר להשתמש בו כדלק לבעירה הפנימית שלו. "היה לחץ מאוד גדול, ולא רק בגלל כל מה שאהבת השם עשה. הלחץ הגיע בעיקר כי אני מגיע אחרי כמעט שנתיים בלי ניצחון. מי שלא יודע, עברתי ניתוח מורכב בברך והחלמה קשה של יותר משנה. בקרב האחרון שעשיתי פה פשוט גנבו לי את הניצחון מהידיים. היה לי לחץ מטורף להוכיח לעצמי ולכולם שהנה, כיבדי גורדון חזר. כולם רצו לראות את החזרה שלי ולא יכולתי לאכזב את כמות הקהל האדירה שהגיעה לכאן כדי לתמוך ולעודד. אבל אתם יודעים מה אומרים? יהלומים נעשים תחת לחץ. אני בונה את עצמי מהלחץ הזה. כשיש לחץ כבד, אני רק מופיע טוב יותר”.

כיבדי מדגיש בראיון שמשפחת גורדון היא יחידה אחת בלתי ניתנת להפרדה, סוג של שלוחה קרבית משפחתית. "גורדון זה לא רק אהבת השם", הוא מבהיר בנחרצות. "יש את כיבדי גורדון ויש גם את רוח גורדון שיילחם ב-10 באפריל והולך לתת ביצוע מטורף. ב-18 באפריל יש לנו גם את אהבת השם בזירה. אנחנו שלושה אחים שכולנו באמת אחד אחרי השני, עושים הכל כדי להביא את הקרבות הכי מדהימים ואת הגאווה הכי גדולה שאפשר לתת למדינת ישראל. נמשיך בדרך הזו. אנחנו לא באמת עושים קרבות אחד נגד השני בבית, אולי רק בצחוק באימונים או בספרינגים. המטרה שלנו היא לעזור אחד לשני ולקדם אחד את השני. אנחנו כור אחד גדול של עוצמה”.

הנוכחות הישראלית המסיבית ביציעים בלב פרו הפתיעה אפילו את המארגנים המקומיים, שלא ציפו לכזו תמיכה בלוחם אורח. "חצי מהקהל שם היו ישראלים”, מספר כיבדי בחיוך רחב. "כל המטיילים הגיעו, הקהילה הפרואנית היהודית הגיעה, חב”דניקים, ממש כולם. זה נתן לי אנרגיות מטורפות לסיים את הקרב מהר. עכשיו אנחנו חוגגים במועדון פה בפרו, יש לנו כמה שעות לשרוף עד הטיסה חזרה לברזיל ובתקווה להגיע בשבוע הקרוב לארץ. למרות שהמצב בארץ לא פשוט בכלל ואני יודע שלא קל שם, אני חייב להגיע לישראל כדי לקבל אנרגיה חדשה שתטעין אותי להמשך האימונים שלי”.

כיבדי גורדון לפני הקרב (FFC 102)

היעד הבא של כיבדי: ה-UFC מחכה

כשהוא רק בן 26, כיבדי גורדון מרגיש שהוא נמצא בנקודת הזינוק האמיתית והחשובה ביותר של הקריירה המקצוענית שלו. הניצחון המהיר הזה הוא מבחינתו רק הפרומו למה שעתיד לבוא על המסכים הגדולים בעולם. "אני מאמין שעכשיו פתחתי לעצמי דלתות די גדולות בעולם ה-MMA העולמי. בואו נראה אם ה-UFC יצרו קשר ויציעו חוזה. אם לא, נמשיך להרביץ פה לכל מי שיעלה מולי עד שבאמת נקבל את ההזדמנות המיוחלת בליגה של הגדולים. אני מאמין שעכשיו מלא ארגונים יציעו הצעות מאוד יפות ונצטרך לשבת עם הצוות המקצועי שלי ולחשוב מה הצעד הנכון ביותר עבורנו הלאה”.

לסיום, לכיבדי יש מסר חד וברור לכל מי שפקפק ביכולות שלו במהלך תקופת ההיעדרות הארוכה והמייסרת מהכלוב. "הוכחתי שאני עדיין רלוונטי מתמיד, שאני בשיא שלי ואני יכול להביא עוד המון גאווה למדינה שלנו. אנחנו באמת רק בהתחלה של הדרך. יש לנו עוד עשר שנים לפחות בקריירה הזאת ואנחנו הולכים לעשות דברים שבחיים לא ראו במדינת ישראל. היו כאלה שחשבו שאני כבר לא רלוונטי, שאלו מה קורה עם כיבדי ולמה הוא לא נלחם ולא מנצח כבר המון זמן. הנה, עכשיו כולם קיבלו את התשובה שלהם וראו את החזרה הגדולה שלי. הראיתי לכולם מה כיבדי גורדון שווה בתוך הכלוב, וב-10.4 אתם תראו גם מה רוח גורדון שווה. אנחנו לא מתכוונים לעצור”.