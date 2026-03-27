אנגליה הגיעה לשלב 2 במוקדמות אחרי 3 הפסדים

פתיחה נהדרת לנבחרת ישראל 17U, תחת הדרכתו של אריק בנאדו. במשחק הראשון, במסגרת מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 17 (שלב 2), רשמה הנבחרת 0:2 על אסטוניה, משערים של נועם גולדנברג ופואד גנאים, מה שהעמיד את ישראל במקום השני בטבלה, עם שלוש נקודות, בדומה לאנגליה, שרשמה 0:3 על איי פארו.

כבר מחר (שבת) יתקיים לו המשחק השני בטורניר, הפעם מול המארחת, אנגליה, כשהמשחק יתקיים בשעה 12:00 (שעון ישראל). את אנגליה פגשה נבחרת ישראל עד גיל 17 חמש פעמים בעבר, כשהמקומיים ניצחו שלוש פעמים ופעמיים הנבחרות יצאו בתוצאת תיקו. מאז ה-13/08 מאמן את נבחרת אנגליה 17U המאמן ליאם ברמלי.

במשך 354 ימים רצופים, טרם כניסתו לתפקיד הנוכחי, ליאם אימן את נבחרת אנגליה 18U, עמה השיג ארבעה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו וארבעה הפסדים. עם נבחרת אנגליה 17U מאחוריו כבר 10 משחקים – חמישה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. כל ההפסדים היו במסגרת מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 17 (שלב 1).

יש לציין כי מאז מרץ 2025, לנבחרת, תחת ליאם ארבעה משחקים רשמיים ועוד שישה משחקי ידידות. ב-28 באוקטובר 2025 (מוקדמות אליפות אירופה) פגשה אנגליה את סקוטלנד, במשחק בו הפסידה 1:0 משער של לוק דאגלס בדקה ה-95, כשלאחריו הוריד חולצתו וחגג עם כרטיס צהוב. דקה לאחר מכן, צ'ארלס הולנד, שחקן צ'לסי, מהנבחרת האנגלית, ראה כרטיס אדום.

ב-31 באוקטובר 2025, פגשה הנבחרת האנגלית את ליטא, משחק שהסתיים אף הוא 0:1, משער של תומאס ג'ונילה, שחקן ההגנה. ב-03 בנובמבר 2025 קינחה הנבחרת האנגליה בהפסד שלישי ברציפות, והפעם בדמות 5:3 לשוודיה, כשמי שהבקיעו לה היו דיון מהמטי (צמד), ריאן ברדג'י (צמד) ואלכס אודפאלק. לאנגליה צימקו בריאן מדג'ו (צמד) ואוליבר בוסט.

השיפור של האנגלים

לאחר שלושה משחקים לא טובים בכלל, יצאה הנבחרת הצעירה של אנגליה לשלושה משחקי ידידות בהם השיגה ניצחון 2:5 על ארצות הברית ושתי תוצאות תיקו מול אירלנד ואוסטרליה (1:1 בשני המשחקים). מול איי פארו, במשחק רשמי, שהתקיים ב-25/03, הוציאה לא מעט אויר עם 0:3 בזכות שערים של ראיין קאבומה-מקווין (שחקן צ'לסי) והארווי היגינס.

בסגל הנוכחי של ליאם, צמד שוערים, שבעה שחקני הגנה, חמישה שחקני קישור ועוד שישה שחקני התקפה. חמישה שחקנים, מבין כל 20 שחקני הסגל, בני 17. היתר, בני 16. בריאן מדג'ו, בן ה-17, יחד עם ראיין קאבומה-מקווין, בן ה-17, מככבים עם צמד שערים כל אחד. אוליבר בוסט, בן ה-16, עם שער בודד.

בין הקורות אפשר למצוא את ג'ורג' מאייר (16), בעל רגל שמאל חזקה, השייך לניוקאסל. מאז שהיה בן 14 וארבעה חודשים התכבד ב-10 משחקי נבחרת (מ-15U ועד היום). רשם שני משחקים וספג שני שערים. שוער נוסף בסגל: אייזק קולינסון (16), שחקנה של צ'לסי, שרשם העונה רק משחק רשמי אחד בפרמייר ליג (18U). בנבחרת 17U? התכבד במשחק אחד, בו ספג חמישה שערים.

אם נכנסים למספרים, הרי שלנבחרת הצעירה הזו של אנגליה, שלושה שחקנים בטבלת העשירייה הראשונה (עפ"י אתר Transfer Market) בעלי ערך גבוה, שחקנים שהקבוצות שלהם בונים עליהם לטווח הארוך ויש גם מי שצופה להם עתיד ורוד. והשמות הם: בריאן מדג'ו (שערכו עלה ב-12 מיליון אירו), מארלי סלמון (שערכו עלה בארבעה מיליון אירו) וג'ואל דרייקס תומאס (מיליון אירו).

סטטיסטיקה

מבחינה סטטיסטית, בארבעת המשחקים הרשמיים האחרונים שלה, נבחרת אנגליה הבקיעה שישה שערים וספגה שבעה. לחובתה גם שבעה כרטיסים צהובים ואדום אחד, במשחקים בהם ביצעו 29 עבירות וספגו 46 עבירות. מול השער, 51 התקפות, 22 ניסיונות מול השער, 16 מחוץ לשער ועוד 13 התקפות שנהדפו. 18 קרנות נלקחו, לצד ארבעה נבדלים.

ב-06/09/2025 נפגשו בפעם האחרונה נבחרת אנגליה ונבחרת ישראל וזאת למשחק ידידות ביניהן. משחק שהסתיים לו ב-1:2 לאנגלים, משערים של מאטיס אבואה (17), שחקנה של צ'לסי וקלווין דיאקיט (16), שחקנה של צ'לסי, אף הוא. לישראל השווה זמנית יגיל תרשיש, בן ה-17, שחקנה של מכבי חיפה. השער השני של אנגליה הובקע בדקה ה-93, רגע לפני שריקת הסיום.

למשחק מול אנגליה, שיתקיים מחר, כאמור, שובץ צוות השיפוט הבא: אוסקר ג'ונסון משוודיה (שופט ראשי), רונו סבסטיאן רוברטסון משוודיה ופרנסיס פרנץ מסלובקיה ישמשו כקוונים ובאלינט קיש מסלובקיה יהיה השופט הרביעי.