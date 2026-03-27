5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מחצית ראשונה: בית"ר ירושלים - הפועל ר"ג 0:0

אימון: ברק יצחקי בניסוי כלים שני ואחרון לקראת טבריה בליגה. הצהובים-שחורים שולטים בקצב המשחק וקרובים ליתרון נגד האדומים מצמרת הליגה הלאומית

|
גרגורי מורוזוב (האתר הרשמי של בית
גרגורי מורוזוב (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

בית״ר ירושלים ממשיכה עם ההכנות לקראת חידוש הליגה בשבת הבאה ופוגשת בשעה זו את הפועל רמת גן מהליגה הלאומית למשחק אימון אחרון לפני המשחק מול עירוני טבריה.

במשחק האימון הקודם שהתקיים באצטדיון בת ים, ניצחה הקבוצה של ברק יצחקי את הפועל חיפה 1:2 והיום תמשיך לתרגל את הדברים שהצוות המקצועי דורש.

המשחק מתקיים ללא שחקני הנבחרות שיצאו למשחקים והפצועים. גם בוריס אינו יחזור בתחילת השבוע לישראל ויצטרף לאימוני הקבוצה לקראת משחק הליגה בשבת.

מחצית ראשונה

דקה 4: קרן של עומר אצילי הגיעה לראש של טבראש, שנגח טוב אך פספס את המסגרת במעט.

דקה 15: אצילי מסר למיכה, שהקפיץ כדור לאנטווי. האחרון בעט מזווית קשה, איתמר ישראלי עצר.

דקה 17: דור מיכה חטף כדור ומסר לאצילי, שהגביה כדור לקאלו, אך החלוץ בעט מחוץ למסגרת.

דקה 24: סודיק פטאי הגיע לאחד על אחד מול מיגל סילבה, חתך ימינה אבל השוער ביציאה נהדרת הדף את הכדור שפגע בחלוץ ויצא החוצה.

דקה 27: בית״ר הניעה כדור מצד לצד, הכדור הגיע לגונסאלס שבעט שטוח מ-17 מטרים, איתמר ישראלי קלט.

דקה 32: התקפה יפה של רמת גן הסתיימה בבעיטה מתוך הרחבה, סילבה שוב היה במקום.

דקה 42: מיכה הגביה כדור לתוך הרחבה, גונסאלס פספס אך הכדור הגיע בהפתעה לקאלו, שבעט מעל המסגרת.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, נאנא אנטווי, אורי דהן, גיל כהן, גרגורי מורוזוב, אילסון טבארש, דור מיכה, זיו בן שימול, עומר אצילי, ג’ונובוסקו קאלו וחאסונד גונסאלס.

/* LAST / NEXT ROUNDs */