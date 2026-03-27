הכנות אחרונות: בית"ר ירושלים ור"ג סיימו ב-2:2

בית”ר ירושלים שיחקה היום (שישי) את משחק האימון השני והאחרון שלה לפני חזרת ליגת העל. חניכיו של ברק יצחקי פגשו את הפועל רמת גן מצמרת הליגה הלאומית והמשחק הסתיים בתוצאה 2:2.

המחצית הראשונה הייתה בשליטה של הירושלמים, עומר אצילי ודור מיכה היו פעילים וסידרו מספר מצבים לשחקני ההתקפה, שלא הכניעו את איתמר ישראלי. החצי השני כבר הביא את השערים. אצילי כבש ראשון בפנדל (53'), אסנקה איזן תוך 2 דקות עם נגיחה. חוגי (75') החזיר את היתרון, אך ששון (85') קבע תיקו.

יחד עם ההכנה לליגה, ברק יצחקי שילב במשחק את שי אמבאו, שחקן נערים ב’ של הקבוצה. השחקן (שנתון 2010) התאמן כבר אתמול בבוגרים והיום עלה לשחק בדקה ה-86. אמבאו הוא שחקן הנוער היחיד שהתאמן עם הבוגרת על אף שהוא משחק בנערים ב’, כאשר לא הקפיצו אף שחקן מנערים א’ והעדיפו אותו.

ניסוי הכלים של הצהובים-שחורים הסתיים. לאחר מחנה אימון באילת ושני משחקי הכנה, חניכיו של ברק יצחקי יחזרו להילחם על האליפות כשיפגשו את עירוני טבריה ביום שבת הבאה (4.4), זאת במסגרת המחזור ה-25 של הליגה.

מחצית ראשונה

דקה 4: קרן של עומר אצילי הגיעה לראש של טבראש, שנגח טוב אך פספס את המסגרת במעט.

דקה 15: אצילי מסר למיכה, שהקפיץ כדור לאנטווי. האחרון בעט מזווית קשה, איתמר ישראלי עצר.

דקה 17: דור מיכה חטף כדור ומסר לאצילי, שהגביה כדור לקאלו, אך החלוץ בעט מחוץ למסגרת.

דקה 24: סודיק פטאי הגיע לאחד על אחד מול מיגל סילבה, חתך ימינה אבל השוער ביציאה נהדרת הדף את הכדור שפגע בחלוץ ויצא החוצה.

דקה 27: בית״ר הניעה כדור מצד לצד, הכדור הגיע לגונסאלס שבעט שטוח מ-17 מטרים, איתמר ישראלי קלט.

דקה 32: התקפה יפה של רמת גן הסתיימה בבעיטה מתוך הרחבה, סילבה שוב היה במקום.

ברק יצחקי (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

דקה 42: מיכה הגביה כדור לתוך הרחבה, גונסאלס פספס אך הכדור הגיע בהפתעה לקאלו, שבעט מעל המסגרת.

מחצית שנייה

דקה 53, שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-0:1: אצילי הכניס כדור עומק למיכה שהוכשל על ידי ישראלי. אצילי הטעה את השוער והעלה את בית”ר ליתרון מהנקודה הלבנה.

דקה 55, שער! הפועל רמת גן השוותה ל-1:1: הגבהה לרחבה מצאה את אסנקה שנגח לרשת והכניע את סילבה.

דקה 75, שער! בית״ר ירושלים עלתה ל-1:2: שיקוט חטף כדור ברחבה, הטעה את הבלם, מסר לחוגי, שהשכיב את הכדור ברשת.

דקה 85, שער! הפועל רמת גן שוב משווה, הפעם ל-2:2: חטיפת כדור ברחבה הובילה את הכדור ליובל ששון שכבש בבעיטה לפינה העליונה.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה (יהונתן עוזר, 73’), נאנא אנטווי (רועי אלימלך, 74’), אורי דהן, גיל כהן (בריאן קרבאלי, 68’), גרגורי מורוזוב, אילסון טבארש, דור מיכה (איתי שושן, 73’), זיו בן שימול (שי אמבאו, 86’), עומר אצילי (טימוטי מוזי, 68’), ג’ונובוסקו קאלו (יאן שיקוט, 74’) וחאסונד גונסאלס (דור חוגי, 68’).